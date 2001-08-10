В островном регионе стартовала дополнительная волна ЕГЭ

Двое сахалинских выпускников 4 сентября сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

С 2016 года Рособрнадзор предоставляет возможность выпускникам текущего учебного года еще раз пройти проверку знаний для получения аттестатов о среднем образовании. Шанс на пересдачу получили школьники, не набравшие минимальные баллов по одному или двум обязательным предметам.

Как отметила первый заместитель министра образования Светлана Мирова, сентябрьская проверка знаний проходит в таком же формате, как при сдаче ЕГЭ в основной волне.

– При успешной сдаче экзаменов у ребят появляется возможность поступить в учреждения среднего профессионального образования. Как правило, приемная кампания в них заканчивается в конце октября, – рассказала первый замминистра.

На Сахалине в период пересдачи работает только один пункт приема ЕГЭ – на базе Восточной гимназии Южно-Сахалинска. На пункте присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели. Кроме того, соблюдаются все необходимые меры безопасности, ведется видеонаблюдение.

Второй обязательный ЕГЭ – математику – выпускники этого года смогут пересдать 7 сентября. Резервный день для обоих предметов – 15 сентября. По предварительным заявлениям, в Сахалинской области в сентябрьской волне планируют принять участие 28 выпускников.