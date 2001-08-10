В островном регионе стартовала дополнительная волна ЕГЭ
Двое сахалинских выпускников 4 сентября сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
С 2016 года Рособрнадзор предоставляет возможность выпускникам текущего учебного года еще раз пройти проверку знаний для получения аттестатов о среднем образовании. Шанс на пересдачу получили школьники, не набравшие минимальные баллов по одному или двум обязательным предметам.
Как отметила первый заместитель министра образования Светлана Мирова, сентябрьская проверка знаний проходит в таком же формате, как при сдаче ЕГЭ в основной волне.
– При успешной сдаче экзаменов у ребят появляется возможность поступить в учреждения среднего профессионального образования. Как правило, приемная кампания в них заканчивается в конце октября, – рассказала первый замминистра.
На Сахалине в период пересдачи работает только один пункт приема ЕГЭ – на базе Восточной гимназии Южно-Сахалинска. На пункте присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели. Кроме того, соблюдаются все необходимые меры безопасности, ведется видеонаблюдение.
Второй обязательный ЕГЭ – математику – выпускники этого года смогут пересдать 7 сентября. Резервный день для обоих предметов – 15 сентября. По предварительным заявлениям, в Сахалинской области в сентябрьской волне планируют принять участие 28 выпускников.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:33 Вчера В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
- 15:41 Вчера В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
- 14:17 Вчера Участников «Анивского кольца» доставят на место соревнований на автобусе
- 13:23 Вчера Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели акцию «Безопасный путь в школу»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?