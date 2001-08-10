Сахалинские ортопеды обмениваются опытом с коллегами из других регионов и стран

На остров прибыла группа из восьми профильных специалистов - представителей ведущих медицинских центров России, Германии и Казахстана. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской обалсти.

Цель поездки – обмен опытом с врачами из отделения областной клинической больницы и ряда других медучреждений Южно-Сахалинска. Островных специалистов познакомят с особенностями установки эндопротеза коленного сустава.

- В этом году в нашей стране выполнят около 120 тысяч подобных операций. Эндопротезы - это высокотехнологичные конструкции, которые позволяют пациентам активно двигаться, заниматься спортом и не испытывать каких-либо неудобств. Служить они могут до 20 лет и более, – рассказал прибывший в регион доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов Денис Римашевский.

- Мы начали заниматься эндопротезированием тазобедренного и коленного суставов с 2002. Поначалу выполняли 10-15 таких операций в год, сейчас делаем в 10 раз больше. Пациенты с патологиями направляются и в федеральные центры, – отметил заведующий ортопедическим отделением областной клинической больницы Владимир Николаев.

Ежегодно потребность в эндопротезировании растёт, специалисты связывают это с увеличением продолжительности жизни - в основном эндопротезы устанавливают пациентам пожилого возраста. Кроме того, проблемы с суставами часто возникают и у людей с излишним весом.

На Сахалине бригада врачей проведёт четыре дня. В последнее время такие поездки стали уже традиционными, в 2017 году делиться передовыми наработками в области педиатрии на острова приезжали 14 специалистов.