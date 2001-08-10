Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели акцию «Безопасный путь в школу»

Сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска совместно с волонтерами центра молодежных инициатив и юными инспекторами движения школы № 22 провели в районе нерегулируемого пешеходного перехода по улице Пуркаева, ставшую традиционной акцию «Безопасный путь в школу». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Мероприятие было направлено на привлечение внимания общественности и автомобилистов областного центра к проблеме обеспечения безопасности несовершеннолетних детей-пешеходов.

Вместе с ростовыми куклами учащиеся общеобразовательных школ имели возможность перейти проезжую часть по маршруту «дом-школа-дом». Специально для этого мероприятия юные инспектора движения подготовили и развернули плакаты для родителей-водителей с призывами быть особенно внимательными и дисциплинированными на дорогах в районах расположения образовательных учреждений в городе. Кроме этого, организаторы акции провели викторину для школьников на знание правил дорожного движения.

Таким образом, участники акции обратили внимание на маршрут движения учащихся до школы и обратно и призвали водителей транспортных средств обеспечить, в первые дни после школьных каникул максимальную безопасность для детей участников дорожного движения.