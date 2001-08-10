Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2018
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Закрыто движение на автодорогах «Южно – Сахалинск – Оха»
15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Закрыто движение на автодорогах «Южно – Сахалинск – Оха»

В связи со сходом селей, с 14 часов 30 минут  05 сентября 2018 года  в соответствии с решением КЧС закрыто движение для всех видов транспорта на участке  автодороги «Южно – Сахалинск - Оха» с 214 по 256 км. (от г. Макаров до п. Лермонтово). Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Движение ограничено до улучшения погоды и  создания условий для безопасного движения транспорта.

Водителям  рекомендуют воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

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