Из-за сильного циклона на Сахалине временно приостановлено движение пассажирских поездов

В ночь с 4 на 5 сентября остров Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна «Джеби», принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Большинство рек вышли из берегов, постоянно возрастает опасность подтопления населенных пунктов в прибрежных районах со стороны Охотского моря и по долинам рек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Дальневосточной железной дороги».

В целях безопасности на островной магистрали временно приостановлено движение пассажирских поездов №1, №2, №603, №604.

О возобновлении движения поездов после нормализации погодной обстановки будет сообщено дополнительно.

Дальневосточная железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.