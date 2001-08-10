На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Уникальное для Сахалинской области производство в селе Первая Падь Корсаковского района создал глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Сафронов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Сахалинец занимается фермерским хозяйством уже более 10 лет. Начинал с разведения сельскохозяйственной птицы и мелкого рогатого скота, а некоторое время назад, изучив опыт коллег из других российских регионов, решил открыть кролиководческую ферму.
– Составил бизнес-план и направил его в региональное министерство сельского хозяйства. Ведомство его одобрило, мне выделили грант в размере 6,4 миллиона рублей на создание семейной животноводческой фермы. Общая стоимость проекта, учитывая собственные вложения, составила около 11 миллионов рублей, – рассказывает Владимир Сафронов.
На возведение фермы ушло около года. В новом помещении установлено современное клеточное оборудование с автоматизированной системой кормления. Недавно фермер завёз первых «постояльцев» – 30 голов племенных кроликов породы «Белый Великан» и «Советская шиншилла». Животные успешно прошли карантин. Через месяц ожидается, что маточное стадо даст первое потомство.
- На сегодня эта рыночная ниша в Сахалинской области не занята при том, что мясо кроликов – ценный диетический продукт, блюда из него – вкусный и полезный деликатес для всех, кто следит за своим здоровьем и весом, в том числе и спортсменов. Кроме того, на крольчатину практически не бывает аллергических реакций, что важно для детского питания, – отмечает фермер.
Через год глава хозяйства уже рассчитывает выйти на полную проектную мощность – до 2 тысяч голов кроликов, что даст возможность производить более тонны диетического мяса в месяц. Ожидается, что в продажу на сахалинский рынок первая продукция поступит в конце 2019 года. В год при плановой мощности планируется выпускать больше 20 тонн мяса.
Напомним, в Сахалинской области растёт производство мяса – так, по итогам 2017 года произведено 8,5 тысячи тонн, из этого 51 процент приходится на свинину, 27 процентов - на мясо птицы и 21 процент - на говядину. Всего лишь около 1 процента – это продукция альтернативных видов животноводства. Чтобы увеличить объемы ее производства, на Сахалине введен пакет мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
- Мы ориентируем фермеров и владельцев подсобных хозяйств на разведение кроликов, птиц, пчёл, овец, специализированных пород крупного рогатого скота, к примеру, герефордов, - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова. - Так, ведомством предусмотрена грантовая поддержка размером до 100 тысяч рублей для перевода личных подсобных хозяйств на альтернативные виды животноводства. Предоставляются гранты на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров.
Всего с 2013 года в Сахалинской области грантовую поддержку получили 79 фермеров. Из них 24 – на развитие семейных животноводческих ферм, 55 начинающих фермеров – на создание крестьянско-фермерского хозяйства.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?