Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2018
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10:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода

5 сентября 2018 года, примерно в 21:20, 28-летняя женщина - водитель автомобиля Honda CR-V, двигалась в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 20 километре женщина сбила пешехода, который двигался по проезжей части дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, личность которого не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Проводится проверка.

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