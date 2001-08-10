На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода

5 сентября 2018 года, примерно в 21:20, 28-летняя женщина - водитель автомобиля Honda CR-V, двигалась в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 20 километре женщина сбила пешехода, который двигался по проезжей части дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, личность которого не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Проводится проверка.