68,46|79,14|77,42
10:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
5 сентября 2018 года, примерно в 21:20, 28-летняя женщина - водитель автомобиля Honda CR-V, двигалась в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 20 километре женщина сбила пешехода, который двигался по проезжей части дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, личность которого не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?