Южно-Сахалинск готовится отметить День города

В эти выходные, 8 и 9 сентября, областной центр отметит 136-й день рождения. Традиционно город превратится в большую концертную и творческую площадку. Жителей и гостей Южно-Сахалинска ожидают праздничное шествие, работа тематических зон, выступления звезд эстрады и фейерверк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

До главного праздника города остается несколько дней, и организаторы праздника публикуют подробную программу празднования 136-го дня рождения Южно-Сахалинска.

Традиционно самой зрелищной и масштабной частью торжеств станет праздничное шествие, в котором примут участие трудовые коллективы, образовательные организации и инициативные группы жителей. Чтобы стать его частью необходимо было подать заявку. Каждая команда в составе не менее 30 человек уже заканчивает подготовку к шествию, некоторые будут удивлять зрителей необычными костюмами и корпоративной символикой, специальными атрибутами, раскрывающей основную тему: «Южно-Сахалинск - город добра». В шествии также примут участие национальные диаспоры и гости из Республики Кореи.

В 10.00 праздничные колонны двинутся от перекрестка ул. Поповича - ул. Ленина (место сбора участников). Горожане пройдут по ул. Ленина до одноименной площади, где состоятся основные праздничные мероприятия.

По завершении шествия в 11.30 начнется концерт для молодежи «Южный на хайпе», в нем примут участие коллективы города и гости из Японии и Республики Кореи.

Ровно в полдень на площади Ленина и близлежащие улицы станут большой интерактивной зоной развлечений. С 12.00 будет работать импровизированная танцплощадка, где все желающие могут научиться танцевать танго, вальс и фокстрот. В 13.00 состоится концерт известной сахалинской певицы Светланы Маслиной-Козловой.

- Пусть это не юбилейный день рождения, который мы отмечали с особым размахом, но мы постарались сделать праздник интересным и выдержанным в лучших традициях проведения общегородских торжеств, - рассказывает директор департамента культуры администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. - В городе будет работать порядка 10 тематических площадок, чтобы каждый житель и гость мог найти себе развлечение по вкусу.

В сквере у фонтанов состоится 1-й городской открытый чемпионат по брейк- дансу «Один из всех». На ул. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Хабаровской развернется «Спортивный город», на участке от ул. Хабаровской до ул. Курильской - тематическая зона для молодежи «Город молодых». А на участке от ул. Курильской до ул. Сахалинской появится «Город детства» с развлечениями для самых маленьких горожан. Сквер у Чехов-центра вдоль пр. Мира станет импровизированной выставкой-продажей изделий ручной работы «Город мастеров». На территории краеведческого музея состоится праздничная программа детских школ искусств города. Творческое движение любителей авторской песни «АПОстров» выступит с концертом в сквере Асахикава. Время работы тематических площадок - с 12.00 до 16.00.

Хореографический центр «Мечта» будут радовать горожан своими творческим подарками в городском парке, который также приготовил большую праздничную программу: уроки по изготовлению аксессуаров из цветов, шляпок и нанесению макияжа, работа шаржистов и аниматоров, велошествие «Леди на велосипеде», фотоконкурс, шахматный турнир и многое другое.

Вечерняя программа дня города также состоится на площади Ленина, где в 18.00 начнется общегородская дискотека под открытым небом.

В 19.00 - выступления приглашенных звезд. Первой на сцену выйдет юная талантливая певица Диана Анкудинова, победительница известного музыкального телевизионного проекта, покорившая всех непростой судьбой и невероятной красоты и силы голосом. Далее создавать праздничное настроение горожанам будет еще одна известная участница телевизионного музыкального проекта, которая представляла Россию на Международном фестивале популярной музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга». Ближе к 21.00 на сцену выйдут хедлайнеры праздника - легендарная группа «Иванушки international». Ну а завершится день рождения традиционно фейерверком.

Но и это еще не все, праздник продолжится и в воскресенье. 9 сентября с 11.00 до 16.00 на площади Ленина яркое событие завершит 4-й городской фестиваль «Остров-рыба». Интерактивные площадки, ярмарка, выступления творческих коллективов, игровая программа для детей, мастер-классы, аттракционы, работа рыбного маркета и ярмарки, дегустации, вкусные угощения и много сюрпризов ждут гостей фестиваля. Еще одной его площадкой станет городской парк. На территории бывшего картодрома с 12.00 до 15.00 состоится концертно-развлекательная программа «Остров-рыба». А в сквере им. А.П. Чехова у областной библиотеки с 14.00 до 16.00 пройдет фестиваль национальных культур «Мир без границ».