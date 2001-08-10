В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
Проведённые работниками дорожных служб в течение ночи восстановительные работы позволили возобновить движение автомобильного транспорта на всём протяжении автодороги Южно-Сахалинск - Оха. В настоящее время дорожные работы продолжаются, однако созданы все необходимые для движения транспорта условия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В связи с размывом железнодорожных путей закрыты для движения поездов перегоны на участке Заозерное - Поронайск. Движение поездов сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики на данный момент не осуществляется. О времени возобновления движения можно уточнить в пассажирской компании «Сахалин» по телефону 8 (4242) 71-29-94.
Открытие паромной переправы Ванино-Холмск запланировано на первую половину дня 6 сентября. Специалисты уточняют погодные условия в Татарском проливе - решение об открытии будет принято при наличии благоприятных для плавания условий.
По состоянию на 10.00 (сах) остаётся нарушенным электроснабжение в четырёх населённых пунктах трёх районов Сахалинской области. Энергетики планируют завершить ремонтные работы в течение дня 6 сентября. Социально-значимые объекты оснащены резервными источниками электроснабжения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?