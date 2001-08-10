В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта

Проведённые работниками дорожных служб в течение ночи восстановительные работы позволили возобновить движение автомобильного транспорта на всём протяжении автодороги Южно-Сахалинск - Оха. В настоящее время дорожные работы продолжаются, однако созданы все необходимые для движения транспорта условия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В связи с размывом железнодорожных путей закрыты для движения поездов перегоны на участке Заозерное - Поронайск. Движение поездов сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики на данный момент не осуществляется. О времени возобновления движения можно уточнить в пассажирской компании «Сахалин» по телефону 8 (4242) 71-29-94.

Открытие паромной переправы Ванино-Холмск запланировано на первую половину дня 6 сентября. Специалисты уточняют погодные условия в Татарском проливе - решение об открытии будет принято при наличии благоприятных для плавания условий.

По состоянию на 10.00 (сах) остаётся нарушенным электроснабжение в четырёх населённых пунктах трёх районов Сахалинской области. Энергетики планируют завершить ремонтные работы в течение дня 6 сентября. Социально-значимые объекты оснащены резервными источниками электроснабжения.