Больше 90 проектов представили сахалинцы на конкурс «Доброволец России-2018»
На Сахалине завершился приём заявок на областной этап всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». По итогу заявочной кампании островитяне представили 91 проект, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Региональная комиссия рассмотрит заявки до 25 сентября. 1 октября проекты победителей направят во Владивосток для дальнейшего рассмотрения. 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев состоится очный финальный этап конкурса и Премия «Доброволец России - 2018».
Дмитрий Ромахин - один из претендентов на участие в конкурсе. Южносахалинец трудится в сфере молодежной политики. За время своей деятельности реализовывал различные волонтерские проекты. Один из них - «Запечатлённая память». Цель - напомнить молодежи и подрастающему поколению о памятных датах и подвигах героев, защищавших нашу родину в годы Великой Отечественной войны.
- С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, и современная молодежь уже не знает историю тех лет. В связи с этим и был создан проект по сохранению памяти и истории Великой Отечественной войны. В 2017 году героями проекта также стали участники боевых действий в Афганистане, - отметил Дмитрий.
К проекту подключились более 30 фотографов-волонтеров. Добровольцы сделали портретные снимки 34 ветеранов. Впоследствии работы авторов были представлены на баннерах в центре Южно-Сахалинска.
Всероссийский конкурс «Доброволец России» реализуется 8 год подряд. Главная его цель - поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты. Конкурс является социальным лифтом для волонтеров, который входит в платформу «Россия – страна возможностей», а также ключевым событием Года добровольца (волонтера).
За 8 лет существования на конкурс было подано более 10 000 заявок. В этом году он проходит в новом формате. В этот раз представлено 12 обновленных номинаций, создана трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.
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