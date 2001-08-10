Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар по охране труда
Представителей малого и среднего предпринимательства областного центра 12 сентября приглашают принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Охрана труда офисных работников. Практические рекомендации». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Организаторами мероприятия, инициированного в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса городского округа на 2015-2020 годы, выступают администрация Южно-Сахалинска и АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии».
В ходе семинара профильные специалисты расскажут о том, как составить юридически правильный трудовой договор, как вести внутреннюю документацию по охране труда, для чего нужны средства индивидуальной защиты в офисе, а также проконсультируют по вопросам обучения офисных работников по охране труда. Мероприятие состоится по адресу: ул. Ленина, 246а, 1 этаж, каб. 2. Начало в 14.30.
Для участия необходимо заранее подать заявку в электронном виде. Сделать это можно через веб-страницу департамента экономического развития на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Дополнительная информация телефону: 300-594 (доб. 4, 3, 1).
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