В День города для жителей Южно-Сахалинска будет работать тематическая спортивная площадка

В день празднования 136-летия областной столицы, 8 сентября, для любителей спорта и сторонников здорового образа жизни будет работать тематическая площадка «Южно-Сахалинск - город спорта». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Курильской с 11.30 до 15.00 гости праздника смогут увидеть зрелищные выступления мастеров воркаута, бодибилдинга, армрестлинга и мас-рестлинга. Также здесь состоится открытый турнир по стритболу и мастер-класс по баскетболу. В программе запланированы соревнования по скейтбордингу и гонки на радиоуправляемых машинках.

Севернее главпочтамта расположится волейбольная площадка, на которой ветераны спорта поборются за первенство с юными представителями ВЦ «Сахалин». Рядом с волейболистами будет работать выставка мототехники спортивного клуба «Алис».

Центром праздничной территории спорта станет борцовский ковер. Здесь воспитанники спортивных школ Южно-Сахалинска проведут показательные выступления по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, карате, айкидо, тхэквондо, рукопашному бою, тайскому и французскому боксу, кикбоксингу, грепплингу, спортивной, художественной и эстетической гимнастике, пилону и другим видам спорта. Любой желающий сможет проверить свои силы и под руководством инструкторов по спорту МБУ «Спортивный город» сдать нормативы комплекса ГТО.

Кроме этого для южносахалинцев и гостей города будут организованы мастер-классы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.