В День города для жителей Южно-Сахалинска будет работать тематическая спортивная площадка
В день празднования 136-летия областной столицы, 8 сентября, для любителей спорта и сторонников здорового образа жизни будет работать тематическая площадка «Южно-Сахалинск - город спорта». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Курильской с 11.30 до 15.00 гости праздника смогут увидеть зрелищные выступления мастеров воркаута, бодибилдинга, армрестлинга и мас-рестлинга. Также здесь состоится открытый турнир по стритболу и мастер-класс по баскетболу. В программе запланированы соревнования по скейтбордингу и гонки на радиоуправляемых машинках.
Севернее главпочтамта расположится волейбольная площадка, на которой ветераны спорта поборются за первенство с юными представителями ВЦ «Сахалин». Рядом с волейболистами будет работать выставка мототехники спортивного клуба «Алис».
Центром праздничной территории спорта станет борцовский ковер. Здесь воспитанники спортивных школ Южно-Сахалинска проведут показательные выступления по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, карате, айкидо, тхэквондо, рукопашному бою, тайскому и французскому боксу, кикбоксингу, грепплингу, спортивной, художественной и эстетической гимнастике, пилону и другим видам спорта. Любой желающий сможет проверить свои силы и под руководством инструкторов по спорту МБУ «Спортивный город» сдать нормативы комплекса ГТО.
Кроме этого для южносахалинцев и гостей города будут организованы мастер-классы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?