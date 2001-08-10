Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2018
Сегодня 22:50
68,46|79,14|77,42
На Сахалине сформировали программу по созданию моста на материк
17:06, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Вечером 6 сентября на два часа закроют участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске

В связи с подготовкой ко Дню города сегодня, 6 сентября, в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения автотранспорта участок ул. Ленина от Коммунистического проспекта до ул. Карла Маркса с 20.00 до 22.00, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?