Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
Впервые студенты островной столицы присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества». Центральной площадкой для парада станет городской парк, который соберет более 1,5 тысяч первокурсников из вузов и ссузов региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском государственном университете.
Студенты пройдут колоннами по парку, а кульминацией праздника станет церемония посвящения в студенты - первокурсники произнесут клятву российского студенчества.
- Этой акцией мы хотим показать, что Южно-Сахалинск - это город молодых, город студентов, - отметила проректор по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ Светлана Барышникова. - Парад объединит первокурсников из разных образовательных организаций региона, которые вольются в большую и дружную семью всего российского студенчества.
Организатором парада в Южно-Сахалинске выступает Сахалинский государственный университет. Проведение мероприятия поддержали Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска и Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Мероприятие проходит под патронатом Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.
Акция пройдет 15 сентября, в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, в 12:00.
Первый парад студентов состоялся в Москве в 2002 году. В этом году мероприятие охватит больше 50 городов и соберет 50 тысяч человек.
Подробности по телефону: 45-23-10 (департамент молодежной политики СахГУ).
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