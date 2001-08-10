В Южно-Курильске выбрали проекты по инициативному бюджетированию

На Кунашире и Шикотане завершилось обсуждение приоритетных проектов в рамках сахалинской программы инициативного бюджетирования, которые могут претендовать на получении субсидии (до 3 миллионов рублей) из областного бюджета в 2019 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Курильского городского округа.

В Южно-Курильске большинством голосов был одобрен проект строительства туалета. По предварительным расчетам, его возведение обойдется в 2 миллиона 928 тысяч рублей. Предположительно, его могут построить в районе хоккейного корта или ближе к зданию администрации, возле аптеки.

В кунаширских селах Отрада, Дубовое и Головнино жители проголосовали за проекты ремонта детских игровых площадок. В Отраде расчетная стоимость таких работ составляет 3 миллиона 109 тысяч рублей, в Дубовом – 3 миллиона 703 тысячи, в Головнино – 3 миллиона. На Шикотане в селе Крабозаводском также больше всего голосов набрал проект ремонта детской площадки, на эти цели хотят потратить 2 миллиона 925 тысяч. А вот в Малокурильском жители проголосовали за укрепление откоса в районе улицы Черёмушки (дома № 9 и 11). Работы оценили в 2 миллиона 802 тысячи.

Кстати, в Южно-Курильске уже есть пример успешного осуществления проекта в рамках программы инициативного бюджетирования. Представленный в прошлом году жителями поселка проект благоустройства территории южно-курильского краеведческого музея был полностью реализован.