Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2018
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08:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с празднованием Дня города в Южно-Сахалинске будут перекрыты участки дорог

В связи с подготовкой и празднованием Дня города в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения для движения автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

7 сентября с 19.00 до 07.00 8 сентября на участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Поповича будут установлены знаки «3.27 — остановка запрещена».

8 сентября будет ограничено движение транспорта

на ул. Ленина:

  • от ул. Сахалинской до Коммунистического проспекта (с 07.00 до 17.00);
  • от ул. Буюклы до ул. Поповича (с 08.00 до 12.00);
  • от Коммунистического проспекта до ул. Буюклы (с 08.00 до 22.30).

на Коммунистическом проспекте:

  • от ул. Чехова до ул. Амурской и от ул. Амурской до ул. Вокзальной (с 07.00 до 17.00);
  • от ул. Ленина до ул. Вокзальной (с 08.00 до 22.30).

на ул. Карла Маркса:

  • от ул. Амурской до ул. Вокзальной (с 08.00 до 22.30),

а также по восточной стороне привокзальной площади (с 06.00 до 22.30).

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