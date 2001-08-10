В связи с празднованием Дня города в Южно-Сахалинске будут перекрыты участки дорог

В связи с подготовкой и празднованием Дня города в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения для движения автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

7 сентября с 19.00 до 07.00 8 сентября на участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Поповича будут установлены знаки «3.27 — остановка запрещена».

8 сентября будет ограничено движение транспорта

на ул. Ленина:

от ул. Сахалинской до Коммунистического проспекта (с 07.00 до 17.00);

от ул. Буюклы до ул. Поповича (с 08.00 до 12.00);

от Коммунистического проспекта до ул. Буюклы (с 08.00 до 22.30).

на Коммунистическом проспекте:

от ул. Чехова до ул. Амурской и от ул. Амурской до ул. Вокзальной (с 07.00 до 17.00);

от ул. Ленина до ул. Вокзальной (с 08.00 до 22.30).

на ул. Карла Маркса:

от ул. Амурской до ул. Вокзальной (с 08.00 до 22.30),

а также по восточной стороне привокзальной площади (с 06.00 до 22.30).