На Сахалине организовано движение смешанного сообщения «Автобус+поезд»
С сегодняшнего дня взамен прерванного тайфуном железнодорожного маршрута Южно-Сахалинск – Ноглики организована временная схема движения. Так, автобусное сообщение для пассажиров поездов будет действовать по маршруту Южно-Сахалинск – Поронайск – Южно-Сахалинск; железнодорожное - по маршруту Поронайск – Ноглики – Поронайск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пассажирской компании «Сахалин».
С привокзальной площади Южно-Сахалинска будет организовано автобусное сообщение до ст. Поронайск, посадка пассажиров в автобусы будет осуществляться в 20.30, ориентировочное отправление с привокзальной площади Южно-Сахалинска в 21.00 до ст. Поронайск, ориентировочное прибытие автобусов на ст. Поронайск в 02.00, с последующей пересадкой в поезд. Отправление поезда со ст. Поронайск в 02.40, прибытие на ст. Ноглики в 09.43.
Отправление поезда со ст. Ноглики в 19.00, прибытие на ст. Поронайск в 01.43, с последующей пересадкой в автобусы. Ориентировочное время отправления автобусов со ст. Поронайск в 02.40, ориентировочное прибытие в Южно-Сахалинск в 07.40.
Пассажирам имеющие на руках проездные документы (билеты) на поезда, и желающим воспользоваться смешанным сообщением «Автобус+поезд», просьба зарегистрироваться, обратившись в билетные кассы ст. Поронайск, ст. Смирных, ст. Тымовск, ст. Ноглики (режим работы указан на сайте АО «ПКС» в разделе «Пункты продажи билетов»), на вокзал ст. Южно-Сахалинск к сотрудникам компании АО «Пассажирская компания «Сахалин» с 09.00 до 21.00.
Так же информацию можно получить по телефону (4242) 71-29-94.
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