Каждый день пенсионный фонд на Сахалине отвечает почти на 80 звонков

Сахалинцы и курильчане с начала 2018 года адресовали в островные подразделения Пенсионного фонда РФ более 700 обращений и 19 тысяч телефонных звонков.

Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в нынешнем году в областное отделение фонда сахалинцы и курильчане в письменном и электронном виде направили 424 обращения. Еще 342 письма с вопросами поступили в территориальные подразделения фонда.

Чаще всего островитян интересовали вопросы своевременности и качества пенсионного обеспечения, государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В режиме телефонного консультирования специалистами ПФР на Сахалине и Курилах было предоставлено более 19 тысяч ответов на поступившие звонки.

Телефоны «горячих линий» действуют в будние дни, в течение рабочего времени, в клиентских службах территориальных органов ПФР и областном Отделении фонда. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана.