«Сахалинэнерго» закончило большую часть восстановительных работ после циклона

Бригады «Сахалинэнерго» завершили большую часть восстановительных работ в электросетевом комплексе после циклона, пришедшего в регион в ночь на 5 сентября. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, несмотря на большое количество повреждений на линиях электропередачи, частично расположенных в лесной зоне и гористой местности, бригады энергетиков успешно и достаточно оперативно ликвидировали последствия непогоды.

Напомним, за время прохождения циклона электроснабжение полностью было нарушено в двадцати селах и частично в четырех городах восьми муниципальных образований. В самый пик тайфуна было зафиксировано порядка 70 отключений на линиях электропередачи 6-10 кВ, 3 – на линиях 35 кВ, 4 – на линиях 110 кВ. Среди повреждений - обрывы проводов, поломка и падение опор. На утро 7 сентября большая часть работ по ликвидации последствий циклона завершена. Сложной пока остается только ситуация с электроснабжением с. Дуэ в Александровск-Сахалинском районе. Здесь ЛЭП проходит у моря в гористой местности, частично – над глубокими распадками со склонами до 60°. Работы ведутся до сих пор, энергоснабжение планируют восстановить в течение сегодняшнего дня.

В Южно-Сахалинске и его планировочных работах на 7.00 сегодняшнего дня осталось порядка 30 частных заявок по линиям напряжением 0,4 кВ. Все работы планируется завершить к 13.00.