В Сахалинской области резко снизилась младенческая смертность

На Сахалине совершенствуют систему медицинской помощи новорожденным. Первые итоги реализации проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям» подвели в регионе. Среди его приоритетных задач: обновление медоборудования, ремонты в профильных учреждениях и привлечение в них квалифицированных кадров, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

- За семь месяцев этого года в области зафиксировано снижение младенческой смертности до 2,2 на 1000 родившихся (в среднем по России – 5,1, по Дальнему Востоку – 5,3), или на 59% к аналогичному периоду прошлого года. Случаев смертности новорожденных в возрасте до 6 первых суток жизни не зарегистрировано, – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Марина Гулевич, комментируя начальные результаты проекта. - Достигнуты плановые показатели укомплектованности учреждений родовспоможения кадрами, за 6 месяцев текущего года привлечено 6 неонатологов.

С открытием перинатального центра в Сахалинской области завершено построение трехуровневой системы медпомощи матерям и детям. Подключение этого важного объекта к электронным сервисам («Мониторинг родовспоможения», «Центральный архив медицинских изображений, «Телерадиологическая информационная система») позволяет вести дистанционный контроль за всеми беременными женщинами в регионе, проводить консультации, своевременно принимать решения по определению места родоразрешения в зависимости от имеющихся рисков.

- Строительство перинатального центра, закупка для него современного оборудования и насыщение учреждения кадрами – все это осуществлялось с применением методов проектного управления. Рабочая группа в первую очередь ориентировалась на запросы жителей – самый важный критерий оценки деятельности, - сказала директор департамента министерства экономического развития Юлия Главинская.

На совещании озвучены и планы на ближайшее время. В частности, речь идёт о закупках медоборудования более чем на 11 миллионов рублей. Для Южно-Сахалинского городского родильного дома приобретается УЗИ-аппарат экспертного класса и гистероскопическая стойка с видеокомплексом. А в детской областной больнице появится дополнительное новейшее оборудование для выхаживания недоношенных детей (инкубатор).

Обновляется и облик профильных медучреждений. Ремонтные работы проводятся в городском роддоме и в акушерско-гинекологическом отделении Невельской центральной районной больницы.

Напомним, сегодня в области в рамках проектного управления реализуются 10 приоритетных проектов по пяти направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилищное строительство», а также «ЖКХ и городская среда».