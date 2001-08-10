На Сахалине остался один населённый пункт без электроснабжения

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение села Дуэ Александровск-Сахалинского района. По состоянию на 17.00 (сах) 5 сентября без электроснабжения находилось 19 населенных пунктов. К утру 6 сентября оставалось восстановить электроснабжение четырех населенных пунктов, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС.

В связи с размывом железнодорожных путей закрыты для движения поездов перегоны на участке Заозерное - Поронайск. Движение поездов сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики на данный момент не осуществляется. Сегодня планируется открыть движение смешанного сообщения: со станции «Южно-Сахалинск» до станции «Поронайск» автобусами, со станции «Поронайск» до станции «Ноглики» пассажирским поездом. Информацию можно уточнить в пассажирской компании «Сахалин» по телефону 8 (4242) 71-29-94.

Паромная переправа Ванино-Холмск и аэропорт города Южно-Сахалинск работают в штатном режиме. Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений.