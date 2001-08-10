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12:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
9 сентября площадь Ленина в Южно-Сахалинске будет непроездной
В связи с проведением гастрономического фестиваля «Остров-рыба» в воскресенье, 9 сентября, с 00.00 до 16.00 в Южно-Сахалинске будет ограничено движение автотранспорта по ул. Ленина на отрезке от ул. Карла Маркса до Компроспекта, а также по ул. Карла Маркса в границах ул. Ленина и ул. Амурской. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Программу праздника можно посмотреть на официальном сайте городской администрации (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3161/1677).
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