В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов

Уже в 2018 году столица Сахалинской области обзаведется еще несколькими комфортными зонами отдыха. С представителями компаний, которые будут выполнять полный комплекс работ по благоустройству новых скверов, сегодня встретился мэр Сергей Надсадин.

По словам мэра, очень важно, как говорится, еще на берегу обсудить ход работ, акцентировать внимание на ответственности сторон, чтобы все объекты были благоустроены качественно и в срок.

Так, к началу ноября должен быть обновлен сквер Энергетиков. Он находится прямо в центре города, неподалеку от пересечения ул. Ленина с пр. Победы. Кстати, это один из участников народного голосования проекта «Комфортная среда». Общая площадь благоустройства - 3485 кв. метров. Здесь планируются устройство тротуарных дорожек, наружного освещения, укладка бордюрных камней и озеленение. Работы в рамках муниципального контракта произведет ООО «Седьмой сезон» (генеральный директор Надькин В.И.). Только пузыреплодника, докладывают мэру специалисты МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», будет высажено почти полторы тысячи кустарников. Контракт на выполнение работ уже заключен.

Во время совещания поднимается вопрос сроков поставки материалов, в частности гранитных бордюрных камней. Мэр дает поручение ответственным структурам муниципалитета незамедлительно по этому и остальным объектам провести проверку в части наличия стройматериалов, необходимых для своевременного выполнения работ.

Вообще, подчеркивает Сергей Надсадин, контроль за качеством обустройства новых скверов будет строжайшим. В подтверждение своих слов мэр приводит в пример прошлогодний случай, когда муниципалитет в одностороннем порядке за срыв сроков расторг контракт с компанией, получившей подряд на благоустройство скверов на ул. Сахалинской. Администрации города пришлось срочно искать организации, которые добросовестно выполнили «работу над ошибками». Поэтому, обращается мэр к сегодняшним подрядчикам, важно, чтобы они уже сейчас оценили свои возможности. В противном случае им грозят штрафы и испорченная репутация.

Следующий объект - благоустройство сквера в честь 20-летия Сахалинской таможни. Он появится к середине ноября на пр. Победы, недалеко от его пересечения с пр. Мира. Подрядчик уже определен. Это ООО «Стандарт Строй» (руководитель Кан О.П.). Представитель компании докладывает, что к работам приступят в ближайшие дни. На территории в 3200 кв. метров будут обустроены тротуарные дорожки с бордюрными камнями из гранита, особое внимание уделят озеленению. Запланирована посадка различных кустарников и деревьев. Это сирень, спирея, пузыреплодник, кедр, рябина.

Готова к переменам и территория в районе домов № 281, 283 и 285 на ул. Ленина, напротив магазина «Техник». Там появится небольшой сквер площадью 3196 кв. метров. Также, как и на предыдущих объектах, здесь запланировано благоустройство, озеленение, установка лавочек, обустройство парковочных карманов и т. п. Срок по контракту - середина ноября. Работы, которые вот-вот начнутся, выполнят рабочие ИП Уткина Ю.В. Мэр акцентирует внимание представителя подрядной организации на следующем: работать строителям придется в непосредственной близости к жилым домам, а это значит, что неудобства для их жителей должны быть сведены к минимуму.

Немало внимания было уделено объекту, появления которого сейчас ждут жители Лугового, - на улице Дружбы появится площадь-сквер. В середине августа мэр посетил это место во время своей инспекционной поездки. Уже определен подрядчик - ООО «Комфорт Строй» (генеральный директор Ким Юн Ман). Контракт находится в стадии заключения, после чего сразу начнутся работы. К середине ноября на площади в 5500 кв. метров необходимо уложить тротуарную плитку, провести мероприятия по озеленению и водоотведению.

В ходе совещания Сергей Надсадин еще раз обращает внимание всех собравшихся на качественное выполнение работ по озеленению. К ним будут предъявлены самые жесткие требования. В конце концов, отмечает мэр, скверы - одни из главных элементов комфортной городской среды.

- Если озеленение не ваш профиль, лучше сразу привлеките профессионалов в качестве консультантов или на условиях субподряда. Ход выполнения работ будет на постоянном контроле и администрации, и общественных организаций, и горожан. Халтурить мы не позволим никому! Если размер деревьев будет меньше, чем предусмотрено контрактом, или трава уложена не по технологии, работы приниматься не будут. Нельзя просто бросить семена, засыпать грязью и думать, что этого никто не заметит, - так не пойдет. Более того, скверы будут находиться на пятилетней гарантии. Если в течение этого срока выявятся различные строительные дефекты, вы будете обязаны все переделать исключительно за свой счет, - резюмировал Сергей Надсадин.