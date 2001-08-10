Молодёжь Южно-Сахалинска развлекут в День города

В День города для южносахалинцев будет работать молодежная развлекательно-познавательная площадка. Сыграть в настольные, интеллектуальные и подвижные игры, посетить различные мастер-классы, узнать о здоровом питании, увидеть исторические реконструкции и многое другое южносахалинцы смогут в День города, 8 сентября, на площадке «Город молодых», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Интерактивное пространство для молодежи с 12.00 развернется на участке ул. Ленина от ул. Хабаровской до ул. Курильской. Здесь для гостей праздника будут работать сразу несколько тематических зон, где южносахалинцам предложат принять участие в веселых конкурсах, узнать много нового и полезного.

Так, например, на одной из площадок, пока взрослым будут рассказывать как обезопасить себя от мошенников при обращении с наличными деньгами, детей развлекут шуточными ребусами и кроссвордами. На площадке краеведения горожане узнают о жизни морских млекопитающих, а в зоне красоты и здоровья всех желающих научат делать простые и сложные прически, объяснят, как правильно ухаживать за волосами, кожей, ногтями, а также расскажут об основах здорового питания.

Особенно интересными для горожан станут зрелищные выступления представителей военно-исторического клуба «Путь меча» и клуба исторического фехтования «Скиф», которые покажут фрагменты из жизни эпохи Средневековья.

Кроме этого южносахалинцев ждет большая развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие во всевозможных конкурсах, гонках на радиоуправляемых машинках, попробовать сконструировать робота, сыграть в гигантскую дженгу, твистер, в дворовые игры «классики», «резиночки» и прочее.

С 12.00 до 15.00 на площадке молодых предпринимателей гости праздника смогут приобрести необычные интерьерные подушки Рure murmur, расписанные вручную, украшения из полимерной глины, авторские свитшоты, картины в стиле поп-арт, различные хендмейд-изделия от сахалинских мастеров.