В Невельском районе прошли учения ФСБ
Оперативным штабом в Сахалинской области завершено командно-штабное учение, проведённое на территории муниципального образования «Невельский городской округ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.
Планом учения предусматривалось привлечение всей группировки сил и средств ОШ в целях практической отработки межведомственного взаимодействия при пресечении возможного террористического акта на объекте государственной власти, а также ликвидации и минимизации его последствий.
Основное внимание уделялось действиям должностных лиц и сотрудников дежурных служб оперативной группы в МО «Невельский ГО» в организации первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности граждан при возникновении террористической угрозы. В ходе учения на месте условного совершения преступления службами экстренного реагирования незамедлительно выставлено оцепление, организована ликвидация последствий взрыва, осуществлена эвакуация граждан, развернут пункт временного размещения людей, оказана неотложная медицинская и психологическая помощь.
В рамках учебных мероприятий отработан алгоритм действий при проведении условной контртеррористической операции.
По оценке руководства оперативного штаба в Сахалинской области основные цели и задачи командно-штабного учения достигнуты. Положительно отмечена слаженность работы всех взаимодействующих структур по противодействию терроризму.
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