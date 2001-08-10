В Южно-Сахалинске чествовали отличившихся горожан
Торжественный прием в преддверии 136-летия со дня основания Южно-Сахалинска состоялся в Доме культуры «Родина». В рамках мероприятия были отмечены жители областного центра, которые внесли особый вклад в развитие города.
Мэр Сергей Надсадин озвучил со сцены имена южносахалинцев, достигших только за последний год на общероссийских и международных фестивалях, конкурсах, интеллектуальных чемпионатах, в спорте и искусстве высоких результатов. В их числе Елена Клюева (руководитель сборной команды школьников «Клюевы дети» интеллектуального клуба «Логос»), Юлия Бега (руководитель фольклорного ансамбля «Туесок»), Сергей Корягин и Ангелина Юровая (руководители хореографического ансамбля «Сахалинские искорки» МАУ ДО ДД(Ю)Т), Олег Макитрук (учитель физкультуры школы № 8, руководитель команды-победителя всероссийских соревнований по мини-футболу), Егор Ведерников (лучший игрок турнира во Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу»), Кристина Лях (тренер сборной города по чир спорту - триумфатора чемпионата Европы-2018 среди юниоров), Георгий Боровиков (призер международных игр по тхэквондо ВТФ), Любовь Предеина (золотая медаль на спартакиаде пенсионеров), Наталия Эйдинова (основатель одной из лучших школ искусств в России, ДШИ «Этнос»), Александр Гимро (директор ДМШ № 1, вошедшей в топ лучших школ искусств России), Тигран Ахназарян (руководитель камерного оркестра, реализующий статусные международные проекты), Алена Гулакова (лауреат серии международных музыкальных конкурсов) и ряд других знаковых имен земляков, ставших известными далеко за пределами островной столицы.
Затем состоялось награждение званием «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска». Оно было присвоено Тамаре Бродской, заведующей 1-м гинекологическим отделением городского родильного дома, за заслуги в области здравоохранения; Владимиру Супруну, генеральному директору ООО «Простор», за заслуги в общественной деятельности; Виктору Чуйко, председателю Федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалинской области, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
Исполняющий обязанности председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска Николай Артеменко вручил отличившимся горожанам почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском». Награду II степени получили:
- Галина Архипова - преподаватель политехнического колледжа СахГУ,
- Галина Бондарь - председатель культурно-массовой комиссии областного Совета ветеранов,
- Ирина Гуля - учитель начальных классов СОШ № 11,
- Александр Чабалов - врач-гастроэнтеролог 2-го терапевтического отделения городской больницы им. Ф.С. Анкудинова,
- Владимир Чеботарев - председатель Сахалинского отделения Союза художников России,
- Владимир Чуйко - генеральный директор АО «САХИНФО».
Почетный знак I степени получили:
- Сергей Добреля - директор акционерного общества «Птицефабрика «Островная»,
- Людмила Засенко - хормейстер Дома культуры «Родина».
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