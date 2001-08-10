В Южно-Сахалинске чествовали отличившихся горожан

Торжественный прием в преддверии 136-летия со дня основания Южно-Сахалинска состоялся в Доме культуры «Родина». В рамках мероприятия были отмечены жители областного центра, которые внесли особый вклад в развитие города.

Мэр Сергей Надсадин озвучил со сцены имена южносахалинцев, достигших только за последний год на общероссийских и международных фестивалях, конкурсах, интеллектуальных чемпионатах, в спорте и искусстве высоких результатов. В их числе Елена Клюева (руководитель сборной команды школьников «Клюевы дети» интеллектуального клуба «Логос»), Юлия Бега (руководитель фольклорного ансамбля «Туесок»), Сергей Корягин и Ангелина Юровая (руководители хореографического ансамбля «Сахалинские искорки» МАУ ДО ДД(Ю)Т), Олег Макитрук (учитель физкультуры школы № 8, руководитель команды-победителя всероссийских соревнований по мини-футболу), Егор Ведерников (лучший игрок турнира во Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу»), Кристина Лях (тренер сборной города по чир спорту - триумфатора чемпионата Европы-2018 среди юниоров), Георгий Боровиков (призер международных игр по тхэквондо ВТФ), Любовь Предеина (золотая медаль на спартакиаде пенсионеров), Наталия Эйдинова (основатель одной из лучших школ искусств в России, ДШИ «Этнос»), Александр Гимро (директор ДМШ № 1, вошедшей в топ лучших школ искусств России), Тигран Ахназарян (руководитель камерного оркестра, реализующий статусные международные проекты), Алена Гулакова (лауреат серии международных музыкальных конкурсов) и ряд других знаковых имен земляков, ставших известными далеко за пределами островной столицы.

Затем состоялось награждение званием «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска». Оно было присвоено Тамаре Бродской, заведующей 1-м гинекологическим отделением городского родильного дома, за заслуги в области здравоохранения; Владимиру Супруну, генеральному директору ООО «Простор», за заслуги в общественной деятельности; Виктору Чуйко, председателю Федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалинской области, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Исполняющий обязанности председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска Николай Артеменко вручил отличившимся горожанам почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском». Награду II степени получили:

Галина Архипова - преподаватель политехнического колледжа СахГУ,

Галина Бондарь - председатель культурно-массовой комиссии областного Совета ветеранов,

Ирина Гуля - учитель начальных классов СОШ № 11,

Александр Чабалов - врач-гастроэнтеролог 2-го терапевтического отделения городской больницы им. Ф.С. Анкудинова,

Владимир Чеботарев - председатель Сахалинского отделения Союза художников России,

Владимир Чуйко - генеральный директор АО «САХИНФО».

Почетный знак I степени получили: