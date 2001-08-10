В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин

Ключи от 28 новых автомобилей сегодня получили руководители 14 муниципальных учреждений Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск. В партии - машины двух марок - ГАЗ «Соболь» и УАЗ «Патриот», сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Эти автомобили имеют функциональный салон, в котором можно размещать медицинское оборудование и препараты, а также современные и удобные для транспортировки пациентов носилки. Все машины полноприводные и оснащены двигателями стандарта Евро-4. Повышенная проходимость транспортных средств обеспечивает дополнительную надёжность при движении по скользкой дороге и бездорожью или во время сильного снегопада.

- Мы получили автомобиль, который очень нужен нам для выезда бригад скорой помощи в села. Он обладает повышенной комфортностью, имеет подогрев сидений и кондиционер. В течение этого года нам уже передали 6 единиц транспорта, обновление автопарка продолжается, - рассказала главный врач Холмской центральной районной больницы Светлана Мищенко.

Автомобили также отправились в Макаровский, Углегорский, Ногликский, Корсаковский, Долинский, Поронайский, Смирныховский и Томаринский и другие городские округа. Часть из машин будет задействована для оказания медицинской помощи в Южно-Сахалинске.

- С этого года мы отказались от поставок в медицинские учреждения устаревших УАЗ-452 и переходим на более современные модели, имеющие улучшенный салон, более удобный как для фельдшера и водителя, так и для пациентов, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который вручил ключи от автомобилей медицинским работникам. – Программа по обеспечению учреждений здравоохранения специальным автотраспортом и оборудованием будет продолжена, чтобы во всех муниципальных образованиях региона росло качество оказания медицинской помощи.

Напомним, предыдущая крупная партия из 54 спецавтомобилей поступила в учреждения здравоохранения области в 2017 году.