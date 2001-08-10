На Сахалине запущен мини-завод по сжижению природного газа

Мини-завод по сжижению природного газа запустилина Сахалине. Событие произошло сегодня в рамках открытия выставки «Улица Дальнего Востока» IV Восточного экономического форума. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Восточный экономический форум, зарекомендовавший себя в качестве глобальной коммуникационной площадки для бизнесменов из России, стран Европы и Азии, в этом году будет проходить с 11 по 13 сентября.

Его участники обсудят вопросы моделирования нового облика городов Дальнего Востока, развития социальной и научной среды, а также стратегии развития ключевых отраслей экономики.

Гости выставки, открывшейся на набережной в университетском кампусе на острове Русском во Владивостоке, получили возможность посетить сразу все заповедники Дальнего Востока на одной площадке Минприроды России, узнать о совместных молодежных стартапах Дальневосточного федерального университета, фонда «Сколково» и Минпромторга РФ, стать инвесторами и отведать морские деликатесы на «Рыбном рынке». А регионы, входящие в состав федерального округа, представили свои экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности, красоту нетронутой природы.

- Улица Дальнего Востока уникальна, потому что на набережной длиной 1300 метров мы можем познакомиться с девятью субъектами Российской Федерации, расположенными на площади в 6 миллионов квадратных километров, что составляет 36 процентов территории нашей великой страны – России, и почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут, - сказал председатель оргкомитета Восточного экономического форума, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гостей выставки приветствовали военные летчики. Над акваторией бухты Аякс Владивостока на малой высоте прошла эскадрилья истребителей Су-35С. Пилоты , сидящие за штурвалами современных боевых машин, которые выпускает авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.

Несмотря на то, что все регионы старались максимально интересно рассказать о себе, особое внимание посетителей привлекло здание павильона Сахалинской области, исполненное в виде двух набегающих на сушу гигантских волн и связанное транспортным переходом с небольшим островом на озере. На мосту – макет современного поезда с надписью «Сахалин – Крым». Главный смысл инсталляции – окончание строительства железнодорожной части Крымского моста и создание перехода между Сахалином и материком позволят воедино связать всю территорию нашей страны.

Перед входом в сахалинский павильон все желающие могли опробовать кабинку канатной дороги спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», расположенного на юге Сахалина, испытать свои силы в хоккее, биатлоне, шорт-треке. Эти виды спорта включены в программу первых зимних международных игр «Дети Азии», которые пройдут в островном регионе в феврале 2019 года.

Внутри павильона представлены экспозиции островных нефтегазовых компаний, образцы продукции местных предприятий. Это, в частности, оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений, концентраты для биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбная мука, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию. Гости высоко оценили свежее молоко, которое разливал по стаканам робот-бармен, с помощью очков виртуальной реальности спускались по сахалинским горнолыжным склонам. А представительницы прекрасного пола с удовольствием фотографировались в платье-букете, составленном из цветов, выращенных на Сахалине.

Между тем, центральным событием выставки стал запуск первого на Дальнем Востоке мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 12750 тонн в год, построенного в селе Дальнем на Сахалине.

Примечательно, что доля основного производственного оборудования российского производства на предприятии составляет 96,4 процента. Инициатор проекта - ООО «ПСК «Сахалин». Начинание реализовано при поддержке Корпорации развития Сахалинской области. В производстве используется природный газ, добытый в рамках проекта «Сахалин-2».

Первая часть начинания, предусматривающая строительство автомобильной газонаполнительной станции, успешно запущена в ноябре 2016 года. В результате, в областном центре растет количество автомобилей, использующих в отличие от традиционного бензина более безопасный для окружающий среды и экологичный компримированный газ.

В павильоне Сахалинской области на острове Русском был организован сеанс прямой связи с предприятием на Сахалине.

- С помощью продукции нового завода мы сможем обеспечить природным газом жилищно-коммунальную сферу отдаленных населенных пунктов области, в том числе и Курильские острова, - сказал губернатор Олег Кожемяко. – Эта работа ведется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию малотоннажного производства СПГ.

Глава региона отметил, что в дальнейшем планируется расширение производства сжиженного природного газа.

Наконец, наступил кульминационный момент. Юрий Трутнев, Олег Кожемяко и генеральный директор ООО «ПСК «Сахалин» Борис Мордовкин вместе нажали большую красную кнопку с надписью «Пуск». Раздался звук сирены, и, получив сигнал из Владивостока, включилось производственное оборудование завода на Сахалине.

- Удачи! – пожелал под звук аплодисментов всем причастным к реализации передового проекта полномочный представитель президента.