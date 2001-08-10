В Южно-Сахалинске состоялись народные гулянья фестиваля «Остров-рыба»

С раннего утра площадь Ленина областной столицы превратилась в огромную развлекательную площадку под открытым небом. 9 сентября здесь состоялась самая массовая и вкусная часть 4-го гастрономического фестиваля «Остров-рыба». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первым посетителей принял рыбный маркет - торговые ряды, которые развернулись неподалеку на ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Ленина. Свою продукцию представили порядка 30 островных предприятий. В палатках с символикой фестиваля - десятки наименований охлажденной, замороженной, сушеной и копченой рыбы, морских деликатесов, а также консервы, кулинария, сладости. От желающих приобрести рыбные деликатесы у продавцов нет отбоя.

- Я купила копченую соломку лосося. Здесь она дешевле и свежее, чем в магазинах. Неплохой синекорый палтус, также хочу взять консервов. В общем, сегодня у нашей семьи гастрономический праздник, - говорит горожанка Галина.

С продавцами и покупателями пообщался мэр областной столицы Сергей Надсадин. Он посетил рыбную ярмарку, где познакомился с ассортиментом предлагаемой продукции.

- Сегодня чудесный воскресный день. И мы видим, что эта ярмарка и сам праздник пользуются огромной популярностью среди жителей и гостей нашего города. Фестиваль «Остров-рыба», который проводится в четвертый раз, уже стал одной из визитных карточек нашего города. И в прямом смысле этого слова пришелся людям по вкусу. Наша задача — популяризировать и развивать его. Он интересен далеко за пределами области. Традиционно на его деловую часть приезжают одни из лучших шеф-поваров России. И мы стремимся к тому, чтобы, в том числе и благодаря проведению таких фестивалей, наш город становился все более привлекательным для туристов и местных жителей. У нас для этого есть все условия, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Кульминацией самого вкусного праздника года — нынешнего фестиваля «Остров-рыба» - стало угощение всех желающих огромным бутербродом с красной икрой и пловом с рыбой. Подкрепившись, и дети и взрослые смогли выбрать себе развлечение по душе. Для малышей были организованы различные конкурсы, веселые старты, мастер-классы и другие развлечения.

- Мы пришли на праздник с детьми. Все очень нравится: весело, прекрасная организация. Мы довольны, - поделилась впечатлениями горожанка Александра.

Народные гулянья продолжались практически весь день.

Прекрасное настроение всем гостям праздника дарили лучшие творческие коллективы города и области. Их яркие зажигательные номера стали своего рода, вкусным творческим десертом для всех гостей.

Сегодня массовые мероприятия в рамках празднования четвертого гастрономического фестиваля «Остров-рыба» прошли также и в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.