В Южно-Сахалинске состоялись народные гулянья фестиваля «Остров-рыба»
С раннего утра площадь Ленина областной столицы превратилась в огромную развлекательную площадку под открытым небом. 9 сентября здесь состоялась самая массовая и вкусная часть 4-го гастрономического фестиваля «Остров-рыба». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Первым посетителей принял рыбный маркет - торговые ряды, которые развернулись неподалеку на ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Ленина. Свою продукцию представили порядка 30 островных предприятий. В палатках с символикой фестиваля - десятки наименований охлажденной, замороженной, сушеной и копченой рыбы, морских деликатесов, а также консервы, кулинария, сладости. От желающих приобрести рыбные деликатесы у продавцов нет отбоя.
- Я купила копченую соломку лосося. Здесь она дешевле и свежее, чем в магазинах. Неплохой синекорый палтус, также хочу взять консервов. В общем, сегодня у нашей семьи гастрономический праздник, - говорит горожанка Галина.
С продавцами и покупателями пообщался мэр областной столицы Сергей Надсадин. Он посетил рыбную ярмарку, где познакомился с ассортиментом предлагаемой продукции.
- Сегодня чудесный воскресный день. И мы видим, что эта ярмарка и сам праздник пользуются огромной популярностью среди жителей и гостей нашего города. Фестиваль «Остров-рыба», который проводится в четвертый раз, уже стал одной из визитных карточек нашего города. И в прямом смысле этого слова пришелся людям по вкусу. Наша задача — популяризировать и развивать его. Он интересен далеко за пределами области. Традиционно на его деловую часть приезжают одни из лучших шеф-поваров России. И мы стремимся к тому, чтобы, в том числе и благодаря проведению таких фестивалей, наш город становился все более привлекательным для туристов и местных жителей. У нас для этого есть все условия, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Кульминацией самого вкусного праздника года — нынешнего фестиваля «Остров-рыба» - стало угощение всех желающих огромным бутербродом с красной икрой и пловом с рыбой. Подкрепившись, и дети и взрослые смогли выбрать себе развлечение по душе. Для малышей были организованы различные конкурсы, веселые старты, мастер-классы и другие развлечения.
- Мы пришли на праздник с детьми. Все очень нравится: весело, прекрасная организация. Мы довольны, - поделилась впечатлениями горожанка Александра.
Народные гулянья продолжались практически весь день.
Прекрасное настроение всем гостям праздника дарили лучшие творческие коллективы города и области. Их яркие зажигательные номера стали своего рода, вкусным творческим десертом для всех гостей.
Сегодня массовые мероприятия в рамках празднования четвертого гастрономического фестиваля «Остров-рыба» прошли также и в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:18 Сегодня В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства
10:01 Сегодня На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк
- 10:54 Сегодня Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
10:56 Сегодня На Сахалине обсудили деятельность островных казаков
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 15:37 Сегодня На Сахалине выявили несколько попыток незаконного вылова рыбы
- 14:33 Сегодня «Школа безопасности» нашла сахалинцев, заблудившихся в лесу
- 14:17 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал квалификационный турнир по теннису
- 13:50 Сегодня Юные островные футболисты заняли шестое место в финале всероссийских соревнований
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?