Сахалинские школьники погрузились в море на экскурсии
Клуб "Бумеранг" провёл традиционные экскурсии-погружения о подводных обитателях сахалинских морей. Экскурсии проводились в прибрежной зоне залива Анива в Корсаковском районе. В них приняло участие более 100 школьников юга Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
Какие животные - ядовитые, что можно использовать в туристской кухне, как подводные беспозвоночные научились справляться с прибоем, обсыханием во время отливов - всё это ребята узнали во время экскурсии. Ребята сделали множество открытий из мира живой природы, а также узнали об удивительном и увлекательном занятии - снорклинге - погружении с маской и трубкой. Участники погружались во время экскурсий глубине 50-70 см группами по 6-10 человек, но и этого было достаточно, чтобы оказаться в мире водорослей и жителей подводного леса.
С детьми во время экскурсии работали сотрудники и волонтёры Клуба "Бумеранг", волонтёры группы "Друзья океана", а также спасатель-водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Павел Ткаченко. Экскурсии проводились при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.
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