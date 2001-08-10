Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2018
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В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития туризма
11:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские школьники погрузились в море на экскурсии

Сахалинские школьники погрузились в море на экскурсии

Клуб "Бумеранг" провёл традиционные экскурсии-погружения о подводных обитателях сахалинских морей. Экскурсии проводились в прибрежной зоне залива Анива в Корсаковском районе. В них приняло участие более 100  школьников юга Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».

Какие животные  - ядовитые, что можно использовать в туристской кухне, как  подводные беспозвоночные научились справляться с прибоем, обсыханием во время отливов - всё это ребята узнали во время экскурсии. Ребята сделали множество открытий из мира живой природы, а также узнали об удивительном и увлекательном  занятии - снорклинге - погружении с маской и трубкой.  Участники погружались во время экскурсий глубине 50-70 см группами по 6-10 человек, но и этого было достаточно, чтобы оказаться в мире водорослей и жителей подводного леса.

С детьми во время экскурсии работали сотрудники и волонтёры Клуба "Бумеранг", волонтёры группы "Друзья океана", а также спасатель-водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Павел Ткаченко.  Экскурсии проводились при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

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