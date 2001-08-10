Больше тысячи горожан поздравило Томари с Днем рождения

Дефиле девушек в русских национальных костюмах и парад автомобилей в кокошниках, спортивные соревнования и концертная программа, поздравления и угощения. Томаринцы отпраздновали День города в русском стиле. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Томари.

Праздничная суматоха в столице Томаринского района началась еще с самого утра. В местном приходе прошел торжественный молебен о благополучии города и людей, живущих в нем. На главной городской площади торговцы разворачивали палатки и мангалы, а участники благотворительной ярмарки раскладывали на столах угощения и рукоделия.

К моменту начала торжественной части празднования перед сценой собрались сотни людей. Казалось, даже погода радовалась этому замечательному дню, согревая горожан теплым сентябрьским солнцем. Особую атмосферу мероприятию придавали участники праздника, прогуливавшиеся по площади в русских нарядах.

- Хочу всех поздравить с Днем Города! Это особенный праздник, это праздник уголка острова Сахалин, где мы живем- день рождение нашего любимого города Томари. Хочу пожелать, чтобы мы всегда были дружны и едины, чтобы все наши старания, стремления, все наши силы и надежды помогали нашему городу развиваться и процветать. Пусть каждый житель нашего города будет счастлив, любим и успешен в своем деле. Всем мира и добра, с праздником! – обратился к гостям праздника мэр МО «Томаринский городской округ» Александр Кобелев.

По случаю торжества администрация муниципалитета наградила благодарственными письмами и грамотами заслуженных жителей Томари. Отличившиеся горожане ежедневно трудятся и занимаются общественными делами на благо своей мало Родины. Кроме того, Собрание депутатов района приняло решение присвоить Владимиру Пешехонову учителю физкультуры МБОУ СОШ №2 звание «Почетный житель города. Владимир Павлович более 30 лет трудится на благо города и района, обучает детей, занимается развитием спорта и здорового образа жизни.

Поздравить томаринцев с Днем города приехала депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова. Она наградила Александра Никулина почетной грамотой от областного депутатского корпуса «За заслуги перед Сахалинской областью». Также Наталья Дмитриевна отметила благодарственными письмами трудовые успехи Ирины Соколовой и Валентины Новиковой перед организацией «Союз женщин России».

В перерывах между награждениями, гостей праздника радовали творческие коллективы Районного дома культуры и самодеятельные горожане. В этот праздник со сцены звучали только русские народные песни и исполнялись танцы с народной, фольклорной тематикой. Мальчишки хвастались удалью молодецкой, а девушки- воительницы танцевали с копьями.

Подарки из рук вице-мэра Томаринского района Елены Клепиковой получили молодые пары, ставшие в этом году родителями замечательных малышей. А две пары, чей опыт совместной жизни перевалил уже за 50-летнюю отметку, были награждены медалями за любовь и верность. Отметили и спортивные успехи подрастающих звездочек района. Директор томаринской ДЮСШ Юрий Капранов наградил ребят денежными сертификатами на покупку спортивного инвентаря.

Настоящим украшением праздника стал конкурс костюмов «Пошей ты мне, матушка, красный сарафан». Яркие, самобытные, подчеркивающие красоту русского человека наряды представили совсем юные и уже взрослые жители Томари. Поучаствовать в конкурсе решили целыми семьями.

Эффектным окончанием торжественной части Дня города стал парад костюмированных автомобилей. Участники праздничного проезда по площади нарядили свои автомобили в кокошники, а газели социальной службы и вовсе оживили, украсив по образу русской героини мультфильма «Тачки».

В преддверии вечернего концерта, действо праздника перенеслось на футбольное поле по улице Юбилейной. В турнире состязались три команды – ветераны, студенты и школьнике. Как говориться в таких случаях молодость взяла верх. В упорной борьбе 1 место заняла команда школьников, серебро досталось студентам, на третью строчку пьедестала поднялись самые возрастные футболисты.

С наступлением вечера, лишь едва на площади зазвучала музыка, к сцене устремились потоки горожан. Томари богат на таланты и поэтому решил не прибегать к услугам приезжих артистов. Но без того программа выдалась на редкость насыщенной и оставила у людей после себя только положительные эмоции.