Южносахалинцы начали празднование Дня города с традиционного шествия

Праздничная программа в честь 136-летия Южно-Сахалинска традиционно началась с шествия. Колоннами прошли трудовые коллективы, общественные организации, учреждения образования, культуры и спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первыми выступили волонтеры. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске действуют 40 общественных организаций, занимающихся добровольчеством. Только в этом году при их участии было проведено более 150 мероприятий.

Несколько колонн были образованы юными горожанами. Первого сентября 37 тысяч детей пришли в обновленные сады и школы областного центра.

В праздничном шествии отметились сотрудники и воспитанники отрасли физической культуры и спорта. Каждый третий южносахалинец регулярно занимается физической культурой и спортом, а это более 70 тысяч человек.

Одной из самых многочисленных стала колонна Ассамблеи народов Сахалинской области. В Южно-Сахалинске проживают более 80 национальностей, представители каждой из них вносят свой трудовой вклад в процветание островной столицы. В рядах Ассамблеи прошли артисты из корейского города Ансан, с которым Южно-Сахалинск на протяжении уже 15 лет связывают побратимские отношения.

В праздничный день не были забыты и другие городские традиции: поднятие флага Южно-Сахалинска, угощение огромным пирогом всех желающих, а также передача права на управление именинником Мистеру Празднику.

«Живи, Город! Преодолевай штормовые ветра! Рассекай бушующие волны! Любуйся солнечным рассветом! И пусть тебя никогда не покинут Счастье и Удача...», - прозвучало в одном из творческих поздравлений.