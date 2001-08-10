Южносахалинцы начали празднование Дня города с традиционного шествия
Праздничная программа в честь 136-летия Южно-Сахалинска традиционно началась с шествия. Колоннами прошли трудовые коллективы, общественные организации, учреждения образования, культуры и спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Первыми выступили волонтеры. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске действуют 40 общественных организаций, занимающихся добровольчеством. Только в этом году при их участии было проведено более 150 мероприятий.
Несколько колонн были образованы юными горожанами. Первого сентября 37 тысяч детей пришли в обновленные сады и школы областного центра.
В праздничном шествии отметились сотрудники и воспитанники отрасли физической культуры и спорта. Каждый третий южносахалинец регулярно занимается физической культурой и спортом, а это более 70 тысяч человек.
Одной из самых многочисленных стала колонна Ассамблеи народов Сахалинской области. В Южно-Сахалинске проживают более 80 национальностей, представители каждой из них вносят свой трудовой вклад в процветание островной столицы. В рядах Ассамблеи прошли артисты из корейского города Ансан, с которым Южно-Сахалинск на протяжении уже 15 лет связывают побратимские отношения.
В праздничный день не были забыты и другие городские традиции: поднятие флага Южно-Сахалинска, угощение огромным пирогом всех желающих, а также передача права на управление именинником Мистеру Празднику.
«Живи, Город! Преодолевай штормовые ветра! Рассекай бушующие волны! Любуйся солнечным рассветом! И пусть тебя никогда не покинут Счастье и Удача...», - прозвучало в одном из творческих поздравлений.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:18 Сегодня В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства
10:01 Сегодня На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк
- 10:54 Сегодня Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
10:56 Сегодня На Сахалине обсудили деятельность островных казаков
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 15:37 Сегодня На Сахалине выявили несколько попыток незаконного вылова рыбы
- 14:33 Сегодня «Школа безопасности» нашла сахалинцев, заблудившихся в лесу
- 14:17 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал квалификационный турнир по теннису
- 13:50 Сегодня Юные островные футболисты заняли шестое место в финале всероссийских соревнований
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?