На улицах Южно-Сахалинска провели экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
Мобильная лаборатория в воскресенье работала на площадях Славы и Победы областного центра. Сотрудники Сахалинского центра по профилактике и борьбе со СПИД организовали акцию совместно с волонтёрами «Молодой гвардии». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской обалсти.
Обследование проводилось в санитарном автомобиле. Экспресс-тест по пробам крови показывал результат в течение 10 минут. Ни у одного из проверяемых не было выявлено опасного заболевания.
- Одновременно мы проводили анкетирование, чтобы узнать, какой информацией люди владеют об этом заболевании и о профилактике ВИЧ-инфекции. Напоминали, что очень важно своевременно начинать лечение при наличии вирус иммунодефицита человека, – рассказала психолог «Центра-СПИД» Елена Ким.
- Экспресс-тест прошли люди разных возрастов, как молодые, так и представители старшего поколения. Мы старались всем объяснить, что надо регулярно проходить такое тестирование, – отметил представитель «Молодой гвардии» Максим Немец.
На Сахалине в этом году активизировали выездные формы работы, чтобы увеличить охват жителей экспресс-тестированием на определение опасной инфекции. В июне область приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Мобильные пункты тестирования тогда сделали остановки в Холмске, Корсакове и Поронайске. В Южно-Сахалинске специалисты побывали на нескольких крупных предприятиях.
Напомним, Сахалинская область не относится к регионам с высокой заболеваемостью ВИЧ, однако здесь регистрируются новые случаи инфекции. С 1993 года она выявлена у 1304 сахалинцев, из них 588 случаев приходятся на 2015-2017 годы.
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