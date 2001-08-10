В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития туризма

В областном центре состоялся координационный совет по туризму при администрации города с участием мэра Южно-Сахалинска, руководителей городских департаментов, профильного областного министерства и представителей сферы туристического бизнеса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На повестке дня стоял ряд вопросов, касающихся развития туристической сферы и совместного поиска новых идей для привлечения туристов.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка предлагает предприятиям туристической индустрии (гостиницы, кафе, рестораны, туроператоры) совместно формировать туристические пакеты, включающие помимо проживания в гостинице, например, экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия) и питание вне отеля в качестве бонуса или со скидкой. Таким образом, туриста удастся заинтересовать еще на этапе выбора места для проживания. Участники совета отметили, что по системе лояльности некоторые южно-сахалинские гостиницы уже работают, но в целом предложение решено проработать.

Согласно статистике в пик туристической активности Южно-Сахалинск посещают порядка 260 тысяч туристов, в остальное время загрузка гостиниц и востребованность услуг туроператоров низкая. Поэтому общая задача - наполнять событийный ряд мероприятиями, которые были бы интересны жителям нашей страны и зарубежья. Директор туристической компании «Би-томо» Ирина Ли предложила объединить усилия туроператоров, гостиниц, ресторанов и транспортных компаний и продвигать пакеты, привязанные не только к сезонному отдыху, но и к местным событиям, праздникам. Например, весной это может быть Масленица, а поздней осенью - формирование льда на реках и в море. Это зрелище недоступно жителям стран Юго-Восточной Азии и могло бы их привлечь на наш остров.

Мэр Сергей Надсадин отметил, что в ближайшие годы в Южно-Сахалинске начнется строительство еще нескольких гостиниц, поэтому сейчас всем участникам сферы туризма и муниципалитету необходимо мобилизоваться, чтобы формировать спрос на посещение Южно-Сахалинска.

В ходе совета департамент по делам молодежи, спорту и туризму отчитался о работе по предоставлению субсидий субъектам туристской деятельности, которые должны организовывать социальные туры для отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, детей-сирот и т. д.). В этом году поддержку на возмещение затрат, связанных с организацией социальных туров, получила компания ООО «Содружество». В 2019 году на эти цели планируется предусмотреть больший объем средств, чтобы привлечь больше туроператоров.

Содействие администрации требуется СРОО по туризму «Адреналин», которой необходимо помещение для проведения тренировок и соревнований по спортивному туризму, спелеологии и альпинизму. При этом помещение должно соответствовать ряду необходимых требований и предусмотрено для крепления оборудования. Сергей Надсадин дал поручение проработать этот вопрос департаменту образования и департаменту по делам молодежи, спорту и туризму.

Члены совета обсудили реализацию второго этапа проекта «Обустройство туристско-рекреационной зоны «Место силы Весточка». Уже сейчас ее можно считать перспективной, так как после создания первичной инфраструктуры поток туристов увеличился в 2 раза. Разработана общая концепция дальнейшего развития территории, которая подразумевает создание сопутствующих объектов туристского комплекса, прорабатывается вопрос привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также департамент по делам молодежи, спорту и туризму предложил членам совета несколько идей обновления входной группы в южной части города. Они разработаны совместно с молодежным советом при администрации города. Предполагается, что на выезде/въезде в аэропорт гостей будет встречать арт-объект в виде большой рыбы, выполненный из металла, но конструкция должна быть легкой и воздушной. Еще из идей - обустроить сквер/фотозону, в центре которой расположится ложка с икринкой. По мнению авторов идеи, гигантская икринка несет в себе множество смыслов. Идею молодежи одобрили. Мэр поручил департаменту архитектуры и градостроительства активнее включиться в проработку всевозможных идей от общественности, потому что въездная стела давно требует обновления, а также определить место для фотозоны в пределах туристического маршрута.