На Сахалине обсудили деятельность островных казаков

Казачьи общества на Сахалине принимают активное участие в мероприятиях по обеспечению общественной и пожарной безопасности, защите государственной границы России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Об этом рассказали представители правоохранительных органов на заседании рабочей группы по делам казачества Сахалинской области, которое провел исполняющий обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства области Алексей Неретин.

Казаки станицы «Муравьевская» в составе добровольной народной дружины успешно несут службу по защите государственной границы в Корсаковском городском округе.

Также казаки двух подразделений добровольной пожарной охраны в Томаринском и Углегорском городских округах прошли обучение по программам первоначальной подготовки добровольных пожарных и активно участвуют в противопожарных мероприятиях.

Четыре казачьих дружины обеспечивают порядок на улицах городов области, из них наибольшую активность проявляют члены казачьих обществ «Станица Георгиевская» Углегорского района и «Станица Калмыковская» Невельского района.

На заседании рабочей группы затронули также вопрос дополнительного образования юных сахалинцев. Как сообщила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина, в островном регионе действует 20 объединений дополнительного образования, ориентированных на традиции российского казачества.

Каждый год в оздоровительно-досуговом центре «Юбилейный» проходят специализированные смены «Казачок» и «Казачий сполох». Ребята в возрасте от 5 до 18 лет изучают строевую и огневую подготовку, боевое искусство, традиционную хореографию и вокал.

– Сахалинские казачата ежегодно становятся победителями и призерами всероссийских фестивалей и соревнований, – отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов. – На XXV Всероссийском фестивале «Казачок Тамани», который проходил в Краснодарском крае в августе этого года, ребята из Охи и Корсакова стали лауреатами и завоевали более 40 наград.

Чтобы обеспечить преемственность в работе с казачьей молодежью после совершеннолетия, в «Юбилейном» в настоящее время проводится профильная смена «Казачья застава». В ее рамках пройдет спартакиада допризывной казачьей молодежи, победители которой примут участие во всероссийских соревнованиях.