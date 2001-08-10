Бесплатные курсы вождения могут пройти сахалинские призывники
Южносахалинцы, подлежащие призыву в 2019 году, могут пройти бесплатные курсы по обучению профессии «Водитель», которые ежегодно организуют Военный комиссариат совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Молодые люди, не имеющие судимости и годные по состоянию здоровья, могут пройти курсы обучения по военно-учетной специальности «Водитель транспортного средства» - категории В, С, категории D (для имеющих категорию В, С и не моложе 20 лет), категории E (для имеющих категорию С и 1 год непрерывного стажа).
Записаться можно в будние дни по телефону 43-02-51 (с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.30) или по адресу: ул. Чехова, 4, каб. 17. При себе необходимо иметь паспорт и приписное удостоверение.
После окончания курсов и успешной сдачи экзаменов выпускники получат водительские удостоверения на право управления транспортом указанных категорий.
Как правило, призывники, прошедшие обучение в автомобильной школе ДОСААФ, отправляются в войска на должности военных водителей.
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