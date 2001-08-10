«Школа безопасности» нашла сахалинцев, заблудившихся в лесу

Поздним вечером 10 сентября в экстренные службы поступило тревожное сообщение. Двое мужчин при возвращении с останца Лягушка, расположенной в окрестностях посёлка Весточка, заблудились и не смогли самостоятельно определить местоположение. Тогда они приняли самое правильное решение – не покидать место, где есть связь и сообщить о происшествии спасателям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По стечению обстоятельств, в эти дни проходил областной этап соревнований «Школа безопасности», причём палаточный лагерь был разбит как раз неподалёку от горы Лягушка. Оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинск сообщил о происшествии в поисково-спасательный отряд МЧС России им. В.А. Полякова и судейской бригаде «Школы безопасности», в составе которой было несколько аттестованных спасателей.

«Мы с другом спускались с вершины по тропе. Через какое-то время решили, что в темноте по столь крутому склону спускаться рискованно и решили уйти влево. Сначала понимали, куда идём и где основная тропа. Однако, пока обходили поваленные деревья и непроходимые места, сделали несколько поворотов и уже перестали понимать, где именно находимся, а навыков ориентирования в ночном лесу у нас не было. В общем, поняли, что заблудились и позвонили по телефону «112». Всем, кто окажется в подобной ситуации, могу точно сказать, что сходить с известного пути не следует. Лучше будет спускаться медленнее, где-то цепляться за деревья или камни, но всё-таки идти по знакомому маршруту. Иначе легко заблудиться» - поделился впечатлениями от ночной «прогулки» Александр.

Получив информацию о заблудившихся, входившие в оргкомитет соревнований председатели областных отделений Россоюзспаса Евгений Чёрный, всероссийского студенческого корпуса спасателей Андрей Завалишин и движения «Школа безопасности» Александр Трофимов приняли решение выдвинуться на поиски, не дожидаясь прибытия группы спасателей из Южно-Сахалинска. Столь оперативной реакции требовали обстоятельства – у заблудившихся могли разрядиться телефоны, что грозило увеличением времени поисков.

«Первым делом мы должны были максимально сузить район поисков. Благодаря наличию связи с потерявшимися удалось уточнить, что они слышат шум реки. После этого мы определили линию, где реку уже не слышно (она выступила в роли границы зоны поисков) и «цепью» пошли по склону в направлении потерявшихся. В ходе телефонных переговоров мы сказали им, что нужно развести костёр и никуда не уходить с того места, где они находятся», - рассказал главный судья соревнований «Школа безопасности», председатель Сахалинского регионального отделения Россоюзспаса Евгений Чёрный.

Заблудившиеся точно выполнили все рекомендации спасателей, поэтому были обнаружены в течение часа. После того, как костёр был потушен, вся группа отправилась вниз. В ближайшей к ним точке на тропе ожидал спасатель Павел Краснухин, который подавая световые сигналы помог им вернуться коротким путём. Жалоб на самочувствие у мужчин не было, поэтому спасатели проводили их до автомобиля и туристы отправились домой.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям островного региона хорошо подумать, прежде чем совершать переходы по ночному лесу. Подобные выходы без специальной подготовки могут закончиться весьма печально.