Детский сад «Ягодка» в Южно-Сахалинске отметил первый день рождения
В детском саду №47 «Ягодка» Южно-Сахалинска отметили первый день рождения. На праздничную программу, подготовленную воспитанниками и педагогами, пригласили родителей, представителей органов власти, общественников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- За первый год мы постарались создать максимально комфортные условия для детей. Окончательно обустроили участки и группы. Сформировали хороший кадровый состав. У нас есть инструктор по физкультуре, педагог-психолог, логопед, музыкальный работник, - сказала заведующая Ирина Ли. - В саду регулярно проводятся спортивные и творческие состязания, мы приучаем ребят к здоровому образу жизни, рассказываем о культуре питания. При поддержке родителей мы добились такого результата, что сад стал как дом родной.
В прошлом учебном году из дошкольного учреждения в школы перешли три первых выпускника. В этом - их будет уже 12.
В настоящее время «Ягодку» посещают 247 детей в возрасте от 2 до 6 лет, работает 10 групп, несколько - смешанных. В саду наряду с общеобразовательной программой действует адаптированная для детей с расстройствами аутистического спектра.
- Ребенок радостный, всегда хочет в сад. Ей нравится. И нам нравится отношение, как здесь обучают, - поделился своими впечатлениями Максим Саушев, отец 3-летней Миланы.
Воспитанники показали родителям раскрытые в саду таланты и умения: пели, танцевали, рассказывали стихи.
По информации городского департамента образования, на начало 2018-2019 учебного года в городском округе дошкольным образованием охвачено 13208 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
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