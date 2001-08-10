На Курилах сотрудникам компании не выплатили 4 миллиона рублей
Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства МУП «Жилкомсервис». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
По результатам проверки установлена задолженность по заработной плате перед сотрудниками предприятия в размере более 4 млн. рублей.
В этой связи, в отношении юридического лица и его директора прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
Постановлениями Государственной инспекции труда по Сахалинской области указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 53 тыс.руб. (постановления в законную силу не вступили).
Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате перед сотрудниками МУП «Жилкомсервис» погашена, виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
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