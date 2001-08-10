В Южно-Сахалинске протестируют навыки лыжников и сноубордистов
16 сентября ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» проводит тестовые испытания для поступающих в спортивное учреждение. Юные спортсмены сдадут контрольно-вступительные нормативы на стадионе средней школы № 8 в Южно-Сахалинске. Построение и выдача номеров запланированы на 09:00. Само тестирование начнется в 09:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Малыши будут отжиматься и делать упражнения на пресс, прыгать в длину и высоту, покажут свои навыки в челночном беге и спринте на 30 метров. Набор в спортивную школу будет произведен по результатам тестирования.
Информация об итогах тестирования будет вывешена в фойе «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (ул. Горького, 7/4) 22 сентября. Телефон для справок: 72-05-40, 76-39-42.
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