В областном центре открылась выставка к 25-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии

По случаю празднования 25-летия со дня образования Южно-Сахалинской и Курильской епархии 11 сентября 2018 года в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие выставки, посвященной православию на островах.

Церемония открытия проведена в актовом зале парка, где имели возможность выступить с приветственным словом гости.

Поздравляя всех с праздником юбилейных торжеств, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон поблагодарил всех сотрудников музея, причастных к подготовке епархиальной экспозиции:

«Вами проведена колоссальная работа, изучено множество материалов, составлены лекции и презентации, оформлены мультимедийные ресурсы. Примите от меня искреннюю благодарность, низкий поклон и архиерейские грамоты».

Грамотами из рук архиепископа отмечены директор музея Юрий Филипенко и творческий коллектив Исторического парка «Россия – моя история».

Ведущие церемонии открытия познакомили гостей выставки с историей зарождения православия на островах, сообщив о дореволюционных храмах Сахалина, а также предоставили информацию о том, как началось формирование островной епархии.

«Русская Церковь всегда была рядом с народом, переживала с ним и радости и горестные события, - отметила в своем слове заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина. - Она всегда несла свет любви, свет просвещения. На наших островах очень быстро распространялось православие. На Сахалине православная Церковь переживала различное время: было и время гонения, время недопонимания со стороны властей, наконец, долгожданное возрождение. Здесь начали строиться храмы, открываться приходы. Вера продолжала жить. Сравнивая период 25-летней давности, мы видим, как изменились храмы, как изменилось внутреннее их содержание. Много появилось детей и молодежи в храмах. Радует та работа, которую проводит епархия среди подрастающего поколения».

Александра Крылова, ректор Института образования Сахалинской области, подчеркнула в своем слове мимолетность минувших лет:

«Я с ужасом каким-то почувствовала, что 25 лет прошло как один миг. 25 лет назад мы вместе начинали проводить образовательные мероприятия. У нас были образовательные и социальные инициативы. Перебираю в голове, сколь много сделано. Юбилей нашей епархии – значимое событие для всех православных сахалинцев, для педагогической общественности, которая разделяет задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Очень много сделала наша епархия для духовно-нравственного возрождения Сахалина. Понятно, что многие из нас, которые приехали на остров из разных субъектов Российской Федерации, в частности я, которая приехав в свое время с Кавказа. Меня очень сильно удивляло отсутствие храмов. А когда я стала историком, меня это очень возмущало, потому что символом российской земли всегда были православные храмы. И посмотрите, как радостно сегодня на сердце, когда эти богатыри русской крестово-купольной архитектуры возвышаются практически в каждом муниципалитете Сахалинской области. Они являются оплотом русской национальной культуры».

Приглашенная на торжества Светлана Захарова, и.о. обязанности директора Департамента образования г. Южно-Сахалинска, сказала, что для системы образования г. Южно-Сахалинска очень ценно и важно быть участником совместных проектов, чувствовать духовную поддержку при реализации задач воспитания подрастающего поколения: «Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем педагогам, чтобы они воспользовались уникальнейшей возможностью привлечь учащихся к участию в выставке. Мы поддержим это мероприятие».

В ответ на слова гостей, директор Исторического парка, Юрий Филипенко, подчеркнул:

«Очень отрадно, что такое торжественное мероприятие, юбилейная дата, проходит в стенах нашего Исторического парка. Мы переговорили, обсудили и сделали. Ну, а как могут поступить настоящие соседи? Создание епархии на Сахалине пронизано моей историей. Старших детей мы крестили на материке, когда выезжали в отпуск, а со строительством храмов на Сахалине, младшего крестили уже здесь, храм тогда только достраивался. Это тоже история, это моя история. А что касается выставки, она замечательная, но кроме неё проделана достаточно большая работа».

Действительно, Исторический парк приготовил экскурсионную программу по православному краеведению с возможностью просмотра документальных фильмов о жизни островной епархии. Такие экскурсии будут доступны жителям и гостям островного региона по предварительной заявке.

Сама выставка к юбилею епархии продлится до 7 октября включительно. Внимаю посетителей представлены информационные материалы с использованием медиа-ресурсов, церковные облачения, а также предметы церковной утвари.

В рамках работы выставки будет проведен цикл лекций «Православие на Сахалине: интересные судьбы». Для детей разработана специальная программа «С открытым сердцем, с добрым словом», включающая в себя экскурсию по выставке и мастер-класс.

Адрес Исторического парка: г. Южно-Сахалинск, ул. священномученика Илариона Троицкого, 3 (правее кафедрального собора Рождества Христова).

Справки по тел.: 49-57-28, 49-57-20.