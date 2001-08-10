Около двух тысяч школьников Южно-Сахалинска потеряли электронные проездные

Администрация Южно-Сахалинска напоминает родителям и учащимся городских школ о том, что действие выданных в начале прошлого учебного года пластиковых билетов на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте пролонгировано. Они действительны также на весь нынешний учебный период с сентября до конца мая (включая каникулярное время) и менять их не нужно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Несмотря на то, что эта информация была доведена до школьников и их родителей еще перед 1 сентября, за полторы недели нового учебного года специалисты МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ГИАЦ) уже выдали порядка 2 тысяч школьных проездных (карт школьников). Новые пластиковые проездные карточки дети получили взамен утерянных.

- Это количество мы оставили, что называется, про запас. Однако не предполагали, что счет утерянным за лето проездным пойдет на тысячи. Сейчас карточки закончились, а люди приходят за новыми практически ежедневно. Их немного, около 10 человек. В связи с этим мы срочно заказали еще 4 тысячи электронных школьных карт. Первая партия (1 тысяча билетов) поступит уже в начале следующей недели, и выдачу проездных МУП ГИАЦ возобновит в обычном режиме, - рассказывает руководитель учреждения Александр Яцык.

Кроме того, он подчеркнул, что во избежание конфликтных ситуаций все кондукторы, работающие в общественном транспорте Южно-Сахалинска, имеют карту школьника. Сотрудники транспортных компаний проинструктированы, что, если в автобус садится ребенок и сообщает о потерянном проездном, они обязаны провезти его, списав поездку с вышеуказанной карты.

Вместе с тем администрация города призывает школьников беречь свои проездные билеты: не портить и не передавать их третьим лицам, а также напоминает, что по требованию водителя школьники к проездному обязаны предъявить справку из образовательного учреждения. В этот документ вклеена фотография, и он подтверждает статус ребенка как учащегося.

Всего на территории ГО «Город Южно-Сахалинск» правом на бесплатный проезд пользуются все школьники с 1-го по 11-й класс, а это около 25 тысяч человек.

Обращаем особое внимание родителей первоклассников на то, что пока их детям пластиковые проездные билеты не выдаются. Это связано с тем, что в настоящее время рассматривается возможность модернизации существующей электронной системы «Школьный проездной». В общественном транспорте первоклассники ездят по справкам, которые с начала учебного года выдаются в школах. Для того чтобы их получить, родителям необходимо обратиться к классному руководителю.