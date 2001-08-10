В Сахалинской области приступили к сбору урожая

На полях юга Сахалина местные товаропроизводители приступают к уборке картофеля. Одним из первых работы начал сельскохозяйственный производственный кооператив «Соколовский» в Долинском городском округе.

Предприятию предстоит убрать картофель с 13 полей общей площадью 165 гектаров. Основные посадки заняты сортом «Зекура», который здесь стали выращивать ещё в 2005 году. Он выведен немецкими селекционерами и адаптирован для возделывания на территории России, устойчив к вредителям, дает стабильную и высокую урожайность и обладает хорошими вкусовыми качествами, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Несмотря на то, что погода нас весной и летом не баловала, план по уборке выполним, без картофеля наши потребители не останутся. За первый день массовой уборки мы вывезли на хранилище 500 тонн клубней. Все работы планируем провести в течение 17 рабочих дней, – рассказала главный агроном СПК «Соколовский» Надежда Цеценко.

В нынешнюю страду во всех категориях хозяйств Сахалинской области предстоит собрать около 87 тысяч тонн картофеля, около 40 тысяч тонн из этого обеспечат сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Плановая урожайность в среднем составит 200 центнеров с гектара. Полученных объемов, по расчетам, должно хватить для обеспечения потребностей сахалинцев до лета следующего года.

- В ближайшее время к уборке картофеля подключатся все хозяйства региона. Уборочная кампания при благоприятных погодных условиях продлится около двадцати дней, – отметили в областном министерстве сельского хозяйства. – Ожидать хороших сборов нам позволяют проведенные на должном уровне и в оптимальные сроки весенне-полевые работы. Кроме того, поддерживать стабильный урожай в регионе помогает применение минеральных и органических удобрений, использование элитных семян, техническое переоснащение производства, позволяющее проводить работы в короткие сроки.

Планируется, что в этом году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства также поставят на островной рынок более 24 тысяч тонн моркови, свёклы и капусты – так называемого «борщевого набора». Уборка этих культур стартует в октябре.

Для того, чтобы обеспечить высокую сохранность урожая, в сельхозпредприятиях Сахалина проведена подготовка картофеле- и овощехранилищ и их заключительная дезинфекция.