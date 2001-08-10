На острове Шикотан построят туристский комплекс
В ходе четвертого Восточного экономического форума подписано двустороннее соглашение о намерениях в отношении реализации проекта по созданию туристского комплекса на территории опережающего развития «Курилы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока.
Сторонами подписания документа стали АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Восток Тур». Компания намерена построить гостиничный комплекс и осуществлять туристскую деятельность на о. Шикотан и в настоящее время уже приступила за счет собственных средств к проектированию объектов гостиницы и банного комплекса. Инвестиции в проект оцениваются в размере более 112 млн рублей, реализация которого позволит создать более 30 новых рабочих мест.
«Для предоставления статуса резидента ТОР «Курилы» управляющая компания готова в предусмотренные законодательством сроки сформировать и представить инвестору перечень существенных мероприятий в виде «дорожной карты», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Напомним, ТОР «Курилы» создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 922 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» в пределах муниципальных образований Южно-Курильского городского округа. В настоящее время в ТОР реализуется один инвестиционный проект с объемом инвестиций 6,3 млрд рублей, рассчитанный на создание 700 рабочих мест.
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