Сахалинский павильон во Владивостоке посетили 2670 гостей

За три дня сахалинский выставочный комплекс на острове Русском во Владивостоке посетили 2670 гостей. Также большой интерес участники IV Восточного экономического форума проявляют к павильонам Приморского и Камчатского краев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

На «Улице Дальнего Востока» представлены выставочные комплексы девяти субъектов, каждый из которых стремится удивить посетителей. Сахалинская область в этом году сделала упор на современные технологии: мобильные приложения, изображения островной столицы в трехмерном формате, анимацию, робота, который разливает молоко.

- Мне больше всего понравился стенд «Горного воздуха». С помощью 3D- очков я прокатился по склонам. Очень реалистично. На самом деле, кажется, что ты едешь по снегу. Один раз я даже чуть не упал, – поделился гость павильона Андрей Кравцов из Хабаровска.

- Я хоть и не был на вашем острове, но в специальном приложении передал сахалинцам привет. Написал, что люблю Сахалин и хочу к вам приехать, – сказал Сергей Любимов из Камчатского края.

- Больше всего мне понравились помидоры черри. Вкусные, сочные – прекрасный продукт. Еще мне подарили футболку с изображением Сахалинской области. Обязательно буду ее носить, – добавил амурчанин Александр Ефименко.

Также накануне представители делегации островного региона радовали прекрасную половину – каждая посетительница получила розу от совхоза «Тепличный». Сахалинские творческие коллективы подготовили для участников и гостей форума песни и танцевальные номера. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» разыграл фирменные подарки.

Кроме того, на протяжении всей работы экономического форума посетители могут сфотографироваться на фоне «Сахалина» и через несколько минут получить снимок. Также в сахалинском павильоне гостям предлагают попробовать продукцию молочного завода «Грин Агро»: молоко, йогурт, творожок и плавленый сыр.

Напомним, выставочный комплекс островной области выполнен в виде двух набегающих на сушу гигантских волн, связанных транспортным переходом с небольшим островом на озере. На мосту расположен макет современного поезда с надписью «Сахалин – Крым» как символ единства страны.