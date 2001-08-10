Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2018
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Сахалинский павильон во Владивостоке посетили 2670 гостей

Сахалинский павильон во Владивостоке посетили 2670 гостей

За три дня сахалинский выставочный комплекс на острове Русском во Владивостоке посетили 2670 гостей. Также большой интерес участники IV Восточного экономического форума проявляют к павильонам Приморского и Камчатского краев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

На «Улице Дальнего Востока» представлены выставочные комплексы девяти субъектов, каждый из которых стремится удивить посетителей. Сахалинская область в этом году сделала упор на современные технологии: мобильные приложения, изображения островной столицы в трехмерном формате, анимацию, робота, который разливает молоко.

- Мне больше всего понравился стенд «Горного воздуха». С помощью 3D- очков я прокатился по склонам. Очень реалистично. На самом деле, кажется, что ты едешь по снегу. Один раз я даже чуть не упал, – поделился гость павильона Андрей Кравцов из Хабаровска.

- Я хоть и не был на вашем острове, но в специальном приложении передал сахалинцам привет. Написал, что люблю Сахалин и хочу к вам приехать, – сказал Сергей Любимов из Камчатского края.

- Больше всего мне понравились помидоры черри. Вкусные, сочные – прекрасный продукт. Еще мне подарили футболку с изображением Сахалинской области. Обязательно буду ее носить, – добавил амурчанин Александр Ефименко.

Также накануне представители делегации островного региона радовали прекрасную половину – каждая посетительница получила розу от совхоза «Тепличный». Сахалинские творческие коллективы подготовили для участников и гостей форума песни и танцевальные номера. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» разыграл фирменные подарки.

Кроме того, на протяжении всей работы экономического форума посетители могут сфотографироваться на фоне «Сахалина» и через несколько минут получить снимок. Также в сахалинском павильоне гостям предлагают попробовать продукцию молочного завода «Грин Агро»: молоко, йогурт, творожок и плавленый сыр.

Напомним, выставочный комплекс островной области выполнен в виде двух набегающих на сушу гигантских волн, связанных транспортным переходом с небольшим островом на озере. На мосту расположен макет современного поезда с надписью «Сахалин – Крым» как символ единства страны.

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