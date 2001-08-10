В Южно-Сахалинске может появиться открытая ярмарка
Специалисты муниципалитета рассматривают возможность обустройства еще одного крытого ярмарочного пространства на земельном участке юго-восточнее пересечения ул. Тверской и ул. Железнодорожной (напротив магазина «Снежинка»). Об этом ТИА острова сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Чтобы высказать свое мнение, можно принять участие в опросе, размещенном на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/280) либо направить свои пожелания на электронную почту l.bayandina@yuzhno-sakh.ru с пометкой в теме письма: «Мнение по площадке». Высказать свои идеи также можно в рабочее время по телефону 300-737 (доб. 2).
- Для нас важно мнение потенциальных покупателей: насколько они будут заинтересованы в посещении новой площадки в этом месте? Мы хотим услышать также отзывы потенциальных продавцов из числа садоводов-огородников, которые могли бы в сезон предлагать здесь свою продукцию, - подчеркнула директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Напомним, на территории городского округа сегодня действуют 11 ярмарок на 671 торговое место. Из них более 300 мест выделены для садоводов-огородников на бесплатной основе. На днях достигнута договоренность с руководством рынка у магазина «Техник» о предоставлении каждый день (ранее это были только пятница и суббота) на постоянной основе еще 29 мест бесплатно для огородников. Активные садоводы могут подключатся также к вопросам реализации тех или иных инициатив. В департаменте всегда готовы к диалогу и ждут отклика.
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