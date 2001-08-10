Южно-Сахалинск присоединяется к акции «Чистый лес - территория без огня»
Акция будет проводиться на территории области с 14 по 21 сентября включительно и направлена на предупреждение возникновения лесных пожаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» Александр Поликарпов, основные усилия при проведении данной акции будут сосредоточены на территориях, прилегающих к лесным массивам. Здесь пройдут мероприятия по уборке мусора, сухой травянистой растительности, валежника и т. д.
Пристальное внимание будет уделено территориям ДНТ и СНТ, планировочным районам и селам, особенно тем, которые расположены близко к лесополосам. Там произведут уборку несанкционированных свалок, старых деревьев, всего того, что потенциально может привести к возникновению пожара. Также во время акции «Чистый лес - территория без огня» будет проводиться инструктаж для дачников по предупреждению возникновения пожаров на территории приусадебных участков, вблизи дачных домов и хозпостроек.
Продолжая тему разъяснительной работы, стоит отметить, что в период акции во всех детских садах и школах Южно-Сахалинска дополнительно состоятся тематические занятия и классные часы, в ходе которых преподаватели расскажут ребятам о правилах противопожарной безопасности, а также о том, как вести себя в местах отдыха на свежем воздухе - в парках, скверах, лесах. Также стоит отметить, что такие занятия с детьми проводятся регулярно, плюс во всех школах и детских садах постоянно организуются учебные тренировки по эвакуации на случай возникновения пожара.
Александр Поликарпов подчеркивает: в городском округе налажена четкая схема реагирования на возникновение возгораний на открытой местности.
- За весенний период, а он, как правило, является самым пожароопасным, было зарегистрировано порядка 30 палов травы. Благодаря своевременным и четко спланированным действиям наши сотрудники не допустили перехода огня на лесную полосу. Реагировали сразу же - 10-15 минут от получения звонка до прибытия на место и собственно самого тушения. Все это позволило не допустить серьезного ущерба, - резюмировал он.
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