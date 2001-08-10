Свыше 400 человек уже проголосовали за лучшую работу городского конкурса граффити
В Южно-Сахалинске продолжают выбирать лучшую работу среди участников городского конкурса уличного искусства «Изображение». Напомним, он проводится впервые в рамках проекта «Культурная столица» и мероприятий, посвященных 136-летию Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Голосование продлится до 12.00 17 сентября.
В конкурсе приняли участие четыре команды уличных художников, которые украсили своими рисунками следующие объекты:
- «АртСахалин» - трансформаторная подстанция за зданием МБУ «ГДК «Родина», пр. Мира, 83;
- «ДВСпрей» - нежилая постройка на пересечении ул. Горького и ул. Пуркаева;
- «PRO Рисуем» - трансформаторная подстанция во дворе дома № 280а по ул. Комсомольской;
- «Дети маминой подруги» - пристройка к зданию ПАТП-3, ул. Пограничная, 49.
Проголосовать за понравившуюся работу можно с помощью телефона +7 (4242) 300-960. После звукового сигнала необходимо набрать код команды:
- «АртСахалин» - 1088;
- «ДВСпрей» - 1089;
- «Дети маминой подруги» - 1090;
- «PRO Рисуем» -
С одного номера телефона можно проголосовать один раз. Услуга предоставляется только для телефонных номеров, зарегистрированных на территории Сахалинской области.
Кроме того, опрос проходит на одном из сахалинских информационных порталов. Голоса двух опросов будут суммированы, победителем станет участник, набравший наибольшее число.
На данный момент лидирует работа «PRO Рисуем».
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