На юге Сахалина для туристов и спортсменов построят жилой городок с гостиницей

Соглашения об этом подписаны сегодня на полях Восточного экономического форума, который завершает свою работу во Владивостоке. В этом году традиционное мероприятие стало местом встречи делегаций, представляющих деловые круги и органы власти 60 стран. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Особое внимание потенциальных инвесторов привлекает стремительно набирающий популярность горнолыжный курорт на юге Сахалина - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». В настоящее время он является центром одноименной территории опережающего развития. На горе Большевик создана самая протяженная на Дальнем Востоке зона катания, рассчитанная как на начинающих любителей, так и на продвинутых спортсменов. В ближайшие месяцы будут запущены в эксплуатацию новые трассы и канатная дорога на соседней горе – Красной. Все это способствует росту интереса со стороны бизнеса.

Компания «Горная Ривьера» намерена построить у подножия Большевика малоэтажный жилой городок. Он будет включать в себя гостиницу на 50-60 номеров с рестораном, SPA-комплексом, банным комплексом, таунхаусы, коттеджи, станцию горнолыжного подъемника с сервисным зданием, автомобильную стоянку и спортивные площадки.

А в средней части горы планируется возвести трехзвездочный отель на 150 номеров, входящий в состав крупной международной гостиничной сети «Азимут хотелс компани». Общая стоимость проекта – около миллиарда рублей. Участие в финансировании примет «Корпорация развития Сахалинской области».

-Уверен, с каждым годом курорт «Горный воздух» будет набирать популярность, - прокомментировал губернатор Олег Кожемяко. – Новые объекты планируется использовать как для размещения спортсменов, которые будут готовиться в области к очередным стартам, так и для приема туристов. В результате появятся новые рабочие места для жителей региона, что должно благоприятно отразиться на уровне и качестве жизни на островах.