Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2018
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В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития туризма
17:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар

Администрация Южно-Сахалинска совместно с агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» извещают о проведении бесплатного семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Практические вопросы применения трудового законодательства».

В программе:

1. Типичные ошибки работодателей при оформлении трудовых отношений;

2. Основные аспекты развития в сфере охраны труда;

3. Минимальный размер оплаты труда.

Мероприятие пройдет 19 сентября с 14.30 до 17.00 в зале заседаний администрации города (ул. Ленина, 173, 4 этаж).

Заявки на участие принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

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